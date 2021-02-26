بالصور..إضاءة أبرز معالم دبي احتفاء باليوم الوطني الستين لدولة الكويت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شاركت دبي، دولة الكويت أفراحها بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الستين، حيث تأتي هذه الاحتفالات للتأكيد على عمق العلاقات الأخوية القوية بين الإمارات والكويت، وما يجمعهما من تاريخ وإرث وثقافة وتراث ومصير مشترك.

وقد شهدت بعض أبرز الوجهات والمعالم السياحية في دبي يوم الخميس الماضي الموافق 25 فبراير، وهو التاريخ الذي يتم الاحتفال به بهذه المناسبة السعيدة كل عام، مظاهر احتفالية، واكتست بالألوان الحمراء والبيضاء والسوداء والخضراء، حيث تزين برج خليفة في مساء ذلك اليوم بإضاءة كاملة للعلم الكويتي ليعكس شموخ هذا الشعب الأصيل، كما استمتع زوار برواز دبي برؤية علم الكويت المضاء على جوانب هذا الصرح المميز من 23 حتى 25 فبراير .



كما كان زوّار "فستيفال باي" في "دبي فستيفال سيتي مول" على موعد مع عرض "تخيّل" المميّز، الحاصل على العديد من الجوائز، والذي حقق إنجازات مهمة تم تسجيلها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث شهد العرض الذي أقيم بتاريخ 25 فبراير مزيجا من عروض النوافير الراقصة وإسقاطات الليزر الملونة والمؤثرات الضوئية، وبعد انتهاء العرض زينت إضاءة العلم الكويتي واجهة مبنى فندق انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي.

ومن جهته أضاء برج العرب على مدار يومي 23 و 24 فبراير واجهته باللون الأزرق احتفالا باليوم الوطني الستين لدولة الكويت. وتحمل هذه المظاهر الاحتفالية كل معاني المحبة للأشقاء في دولة الكويت، مع أطيب التمنيات لهم بمزيد من التقدم والإزدهار.

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