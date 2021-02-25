«طيران الإمارات»: التحقق رقمياً من سجلات المسافرين الطبية الخاصة بـ «كوفيد-19»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت شركة طيران الإمارات وهيئة الصحة في دبي، أمس، مذكرة تفاهم تهدف إلى جعل دبي واحدة من أوائل مدن العالم في تطبيق التحقق الرقمي من سجلات المسافرين الطبية الخاصة باختبارات ولقاحات «كوفيد-19».

وأفادت الناقلة، في بيان، بأن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وقّع مذكرة التفاهم، مع المدير العام لهيئة الصحة بدبي، عوض الكتبي.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد، إن «دبي محور عالمي رائد في صناعة النقل الجوي، كما أنها واحدة من أكثر مدن العالم تقدماً في مجال خدمات الحكومة الإلكترونية والابتكار».

وأضاف سموّه: «يمثّل توحيد قدراتنا لتنفيذ التحقق الرقمي من السجلات الطبية الخاصة بـ(كوفيد-19) خطوة بديهية ستتيح لنا التحقق من المستندات دون تلامس في مطار دبي الدولي، ما سيسهم في مزيد من تحسين تجربة المسافرين، بالإضافة طبعاً إلى الموثوقية والكفاءة والامتثال لمتطلبات الدخول التي تفرضها مختلف الوجهات حول العالم».

وتابع سموّه: «ستواصل دبي قيادة الطريق لتطوير وتنفيذ مناهج فعّالة ومتوازنة لمكافحة العدوى، مع تسهيل السفر والنقل الجوي اللذين يمثلان أهمية بالغة للمجتمعات والاقتصادات العالمية».

وبموجب المذكرة، ستعمل «طيران الإمارات» و«صحة دبي» على ربط أنظمة تكنولوجيا المعلومات للمختبرات المعتمدة من الهيئة مع أنظمة الحجز وإجراءات السفر الخاصة بـ«طيران الإمارات»، وذلك لإتاحة مشاركة وتخزين المعلومات الصحية للركاب المتعلقة بإصابات واختبارات ولقاحات «كوفيد-19»، والتحقق منها بصورة آمنة ومتوافقة مع القانون.

وسيباشر الجانبان على الفور العمل على المشروع، بهدف وضعه موضع التنفيذ في خدمة المسافرين خلال الأشهر القليلة المقبلة.

أحمد بن سعيد:

- «ستواصل دبي قيادة الطريق لتطوير وتنفيذ مناهج فعّالة ومتوازنة لمكافحة العدوى».

- دبي من أوائل مدن العالم في التحقق الرقمي من الاختبارات والتطعيم.

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