تقرير: دبي تحتل المركز الثاني عالمياً في عدد العقارات الفاخرة

المصدر: مدحت السويفي - دبي

احتلت إمارة دبي المركز الثاني عالمياً في عدد العقارات الفاخرة، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن شركة "نايت فرانك" المتخصصة في الدراسات والاستشارات العقارية.

وأشار تقرير "الثروة العالمية 2021" إلى أن عدد الوحدات العقارية الفاخرة في دبي بلغ 42.4 ألف وحدة، مشيراً إلى أن مدينة لندن تصدرت المركز الأول في عدد العقارات الفاخرة بـ 86.2 ألف وحدة.

وبحسب التقرير، جاءت في المركز الثالث مدينة "سيدني" بعدد 27.4 ألف وحدة، تلتها مدينة "هونغ كونغ" في المركز الرابع برصيد 21.3 ألف وحدة، ثم "سنغافورة" بـ 10.4 ألف وحدة.

وأوضح التقرير أن تعريف العقارات الفاخرة يتفاوت من موقع لآخر، لكنه بصفة تقليدية 5 % أعلى سعراً بين الوحدات العقارية المُتاحة في أي سوق، مشيراً إلى أن سعر الوحدة العقارية الفاخرة في دبي، يبدأ من مليون دولار على أدنى تقدير، فيما يبدأ من 2.8 مليون دولار في لندن، ومن 5 ملايين دولار في هونغ كونغ.

ورصد التقرير عدة علامات لتعافي سوق العقارات الفاخرة في دبي، حيث شهد النصف الثاني من العام الماضي ارتفاعاً لافتاً في أسعار الشقق الفاخرة والفلل في بعض المناطق بدبي، بينما شهدت مناطق أخرى تحسناً لافتاً أيضاً في أداء أسعارها خلال الفترة ذاتها.

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