"طيران الإمارات" تنصح بتجنب أقنعة محددة

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قالت شركة "طيران الإمارات"، اليوم، إن على المسافرين ارتداء قناع طبي في جميع أنحاء مطار دبي الدولي، وأثناء الصعود إلى الطائرة، وطوال فترة الرحلة، وحتى مغادرة الطائرة، مشيرة إلى أنه لا يتعين على الأطفال دون سن 6 سنوات والمتعاملين الذين يعانون من حالات طبية معينة ارتداء قناع.

ونصحت الشركة، على موقعها الشبكي، المسافرين عبر مطار دبي الدولي بتجنب استخدام الأوشحة أو الشالات كأقنعة، كما طلبت من المسافرين تجنب ارتداء الأقنعة البلاستيكية.

وذكرت، في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه بالنسبة لبعض الوجهات الدولية، فقد يتطلب من المسافرين ارتداء أقنعة "محددة"، مضيفة: "نظراً للوائح محلية يتم قبول أقنعة الوجه الطبية فقط على الرحلات من دبي إلى ألمانيا وفرنسا والنمسا".

وبينت أنه "بالنسبة للمسافرين الذين لا يمكنهم ارتداء قناع طبي طوال الرحلة لأسباب طبية، عليهم إكمال نموذج المعلومات الطبية قبل السفر على الموقع الشبكي للناقلة".

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