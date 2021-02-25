40.5 مليار درهم قيمة المباني المنجزة في دبي خلال 2020

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي قيمة المباني المنجزة في الإمارة، التي بلغ عددها 3227 مبنى جديداً، وصل إلى 40 ملياراً و530 مليون درهم خلال العام الماضي، مقابل 36 ملياراً و114 مليون درهم في عام 2019، بنسبة نمو بلغت أكثر من 12.2%، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا».

وأوضحت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن المباني «متعددة الطوابق» المنجزة، وعددها 463 مبنى، تصدرت القائمة من حيث القيمة خلال العام الماضي، مسجلة 32 ملياراً و504 ملايين درهم، تلتها مباني «الفلل الخاصة» وعددها 1527 مبنى بقيمة بلغت ثلاثة مليارات و164 مليون درهم.

وحلّت «المباني العامة» في المركز الثالث مع 150 مبنى، حيث سجلت ثلاثة مليارات و85 مليون درهم، ثم جاءت «الفلل الاستثمارية»، وعددها 941 مبنى، بقيمة مليار و107 ملايين درهم، بينما بلغ إجمالي قيمة المباني الصناعية المنجزة، وعددها 146 مبنى، 670 مليون درهم خلال عام 2020.

واستحوذت المباني «متعددة الطوابق» على نحو 80.2% من إجمالي قيمة المباني المنجزة، خلال العام الماضي، تلتها مباني «الفلل الخاصة» بنسبة 7.8%، في حين بلغت حصة «المباني العامة» نحو 7.6%، والفلل الاستثمارية 2.73% مقابل 1.65% للمباني الصناعية.

ووصل إجمالي قيمة المباني المنجزة خلال الربع الأول من العام الماضي إلى ثمانية مليارات و507 ملايين درهم، مقابل أربعة مليارات و973 مليون درهم في الربع الثاني، ليرتفع إلى 10 مليارات و538 مليوناً في الربع الثالث، ثم تسجيل 16 ملياراً و512 مليون خلال الربع الأخير من عام 2020.

الإنجاز الشهري

سجل يناير من العام الماضي إنجاز 271 مبنى، مقابل 327 مبنى خلال فبراير، و353 مبنى خلال مارس، و229 مبنى في أبريل، فيما سجل مايو 214 مبنى، ويونيو 221 مبنى، ويوليو 252 مبنى، ليصل العدد إلى 237 مبنى جديداً في أغسطس.

وارتفع العدد إلى 375 مبنى في سبتمبر، مقابل 319 مبنى في أكتوبر الماضي، و258 مبنى في نوفمبر، مقابل 171 مبنى في ديسمبر.

1527

فيلا خاصة تم إنجازها بقيمة 3.1 مليارات درهم.

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