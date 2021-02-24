49.7 ألف مليونير جديد ينضمون إلى نادي الأثرياء في الإمارات كل عام

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

قالت شركة الاستشارات العالمية «نايت فرانك» إن عدد الأثرياء، الذين يعيشون في الإمارات ممن تزيد ثرواتهم على مليون دولار (3.67 ملايين درهم)، وصل إلى 155 ألفاً و929 شخصاً، بنهاية عام 2020، متوقعة أن يصل هذا العدد إلى 205 آلاف و664 فرداً في عام 2025، أي نحو 49.7 ألف مليونير جديد، بمعدل 9947 ثرياً كل عام.

وأضافت الشركة، في تقرير «الثروة العالمية 2021»، حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منه، أن عدد الأشخاص من أصحاب الثروات الفائقة، الذين تزيد قيمة أصولهم على 30 مليون دولار (نحو 110 ملايين درهم) بلغ 1305 أشخاص، بنهاية العام الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1592 شخصاً في عام 2025، بمعدل 57 ثرياً جديداً كل عام.

وذكرت الشركة أن تقرير الثروة يظهر ارتفاعاً واضحاً في الطلب على العقارات السكنية.

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