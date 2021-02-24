"الإمارات الإسلامي" يعقد الاجتماع السنوي الـ45 لجمعيته العمومية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقد "الإمارات الإسلامي"، الاجتماع السنوي الخامس والأربعين لجمعيته العمومية إفتراضياً. وقدّم خلال الاجتماع، هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة "الإمارات الإسلامي" ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وقال هشام عبدالله القاسم: " ألقت جائحة "كوفيد-19" بظلالها الثقيلة على كافة الاقتصادات وقطاعات الأعمال والمجتمعات حول العالم. ونتيجة لانخفاض معدلات الربح والتحديات الصعبة التي شهدها قطاع الأعمال بسبب تداعيات الجائحة، سجل الإمارات الإسلامي صافي دخل قدره 2.1 مليار درهم وصافي خسارة بمبلغ 482 مليون درهم للعام 2020. ولاتزال الميزانية العمومية تحافظ على قوتها، حيث تمكنا من الاستمرار في الحفاظ على معدلات تغطيه وسيولة ونسب رأس المال السليمة".

وأضاف القاسم: "يواصل الإمارات الإسلامي دوره المحوري في دفع عجلة نمو وتطور قطاع الصيرفة الإسلامية في دولة الإمارات والمساهمة في بلورة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دبي العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي. ونتطلع لأن نستهل العام الجديد بالتزام متواصل بتطوير قطاع الصيرفة الإسلامية وتقديم مزايا الحلول المصرفية الإسلامية للمزيد من الأشخاص والمؤسسات في الدولة ".

وتابع القاسم: "أتوجه بالشكر والامتنان لأعضاء مجلس الإدارة، وفريقنا الإداري وجميع موظفي الإمارات الإسلامي على تفانيهم المتميز وجهودهم التي ساعدتنا في تخطي التحديات. وأشكر أيضاً المتعاملين والمساهمين على وفائهم وثقتهم المتواصلة بنا، ونتطلع معاً لعام جديد مكلل بالنجاح والإنجازات".

وشهد اجتماع الجمعية العمومية السنوي اتخاذ القرارات التالية:

1. الاطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

2. الاطلاع والموافقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

3. الاطلاع والموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

4. الاطلاع والموافقة على البيانات المالية الموحدة للمصرف عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2020.

5. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

6. الاطلاع والموافقة على مكافأة موظفي المصرف.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

8. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

9. تعيين شركة ديلويت أند توش (ش.أ.) كمدققي الحسابات للمجموعة للسنة المالية الجديدة 2021 وتحديد أتعابهم.

10. تعيين ممثلين (2) عن المساهمين وتحديد اتعابهم وفقاً لمتطلبات البند (4) من المادة رقم (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020.

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