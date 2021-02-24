%38 ارتفاعاً في زواج المواطنين بدبي الشهر الماضي.. وتراجع الطلاق

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفاد مركز دبي للإحصاء بأن عدد عقود الزواج المسجّلة في إمارة دبي، خلال شهر يناير الماضي، بلغ 578 عقداً، مقابل 381 عقداً خلال الفترة ذاتها من عام 2020، بنسبة نمو بلغت نحو 51.7%.

وأظهر تقرير للمركز ارتفاع عقود الزواج بين المواطنين، خلال الشهر الماضي، بنسبة بلغت 38.7%، مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجلت حالات الطلاق تراجعاً بنسبة بلغت نحو 21%.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن محاكم دبي، بلغ عدد عقود الزواج لزوج وزوجة إماراتيين 136 عقداً (23.5%) من إجمالي العقود المسجلة خلال يناير الماضي، أما بالنسبة لإجمالي عقود الزواج للزوج الإماراتي المتزوج بغير إماراتية، (تشمل حالات الإماراتية المتزوجة بغير إماراتي)، فبلغ 85 عقداً بنسبة 14.2%.

وبخصوص عقود الزواج (غير إماراتي وغير إماراتية)، فقد بلغت 357 عقداً، شكلت نحو 61.8% من إجمالي العقود المسجّلة.

وبحسب البيانات، فقد تم تسجيل 135 واقعة طلاق، خلال الشهر الماضي، مقابل 189 واقعة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت نحو 28.57%.

وبلغ عدد حالات الطلاق بين المواطنين 30 واقعة بنسبة 22.2% من الإجمالي، فيما وصل عدد حالات الطلاق للمواطن المتزوج بغير مواطنة، (تشمل حالات الإماراتية المتزوجة بغير إماراتي)، 19 واقعة طلاق، بنسبة 14.1% من الإجمالي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news