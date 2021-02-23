خدمات مالية.. أسئلة مهمة عند طلب تمويل عقاري

المصدر: إعداد : أمل المنشاوي

قال المصرف المركزي إن الرهن العقاري هو نوع من القروض التي تستخدم عادة لتمويل شراء عقار، مثل منزل جديد أو عقار استثماري، لكنه أشار إلى أنه عند التفكير في شراء عقار والحاجة للحصول على قرض لتمويله، فإنه يجب البحث عن خيارات عدة ومقارنة أسعار الفائدة المعروضة.

وأكد «المركزي» أنه من حق المتعامل طرح الاستفسارات لضمان تعرفه إلى التزاماته الرئيسة قبل توقيع اتفاقية القرض، محدداً أموراً عدة للسؤال عنها عند طلب تمويل عقاري، تتمثل بما يلي:

■فترة استهلاك، قرض الرهن العقاري: كم سنة سيستغرق سداد القرض؟

■■مدة القرض، هي المدة الزمنية التي سيقدم لك البنك القرض خلالها، وعادة ما تنتهي اتفاقية القرض العقاري بعد فترة من الوقت (على سبيل المثال، من سنة إلى خمس سنوات)، وبعد ذلك قد تطلب تجديد القرض لمدة رصيده أو سداده أو تحويله إلى مؤسسة مالية أخرى.

■ما هو معدل الفائدة السنوي على القرض العقاري؟

■هل يتغير معدل الفائدة؟ وإذا كان الأمر كذلك متى؟

■■كم يبلغ المبلغ الأساسي ومقدار الفائدة التي سيتم دفعها في نهاية مدة القرض؟

■كم تبلغ قيمة غرامة السداد المبكر للرهن؟

■■ما هي قيمة رسوم الرهن العقاري، والرسوم القانونية، ورسوم التقييم، والرسوم الإدارية، ورسوم الفحص؟

■■ما هي الرسوم والمصاريف في حال تأخرت عن الدفع، أو تخلفت عن دفعة، أو أردت تغيير تاريخ استحقاق الدفع، أو أردت تغيير مبلغ الدفعة، أو أردت إضافة دفعة مقطوعة، أو رغبت في تجديد الرهن العقاري؟

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