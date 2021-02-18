"طيران الإمارات" تقدم محتوى حصرياً لوكلاء السفر على "بوابة الإمارات"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات، أنها ستقدم محتوى غنياً وخدمات حصرية لشركائها من وكلاء السفر على منصتها الخاصة للاتصال المباشر "بوابة الإمارات" Emirates Gateway التي تدعم "قدرات التوزيع الجديدة NDC"، وذلك اعتباراً من الأول من يوليو 2021. كما ستبدأ في اليوم ذاته فرض رسوم إضافية على جميع الحجوزات التي تتم عبر أنظمة التوزيع العالمية GDS.

وأفادت الشركة في بيان بأن، هذا الإعلان يأتي عقب إطلاق "بوابة الإمارات" في أكتوبر من العام الماضي، ويمثل تطوراً مهماً في خطط "طيران الإمارات" لتلبية متطلبات سوق ديناميكية من خلال تزويد الشركاء التجاريين بخيارات اتصال ومنتجات ومزايا مختلفة عبر القنوات.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية، عدنان كاظم: "نعمل على تمكين شركائنا التجاريين من تقديم تجارب أفضل للعملاء، ويسعدنا تقديم المستوى التالي من الميزات والفوائد الحصرية الجديدة لهم على (بوابة الإمارات)، التي أطلقناها لمعالجة محدودية الأنظمة القديمة المستخدمة حالياً وتوفير مجموعة واسعة من المحتويات والخيارات الإضافية للوكلاء".

وأضاف: "لقد تلقينا ردوداً إيجابية من شركائنا التجاريين الذين يستخدمون أنظمة التوزيع العالمية GDS، وانطلاقاً من علاقاتنا الراسخة مع جميع اللاعبين في نظام السفر، فإننا سنواصل العمل لتعزيز العلاقات التي بنيناها معهم على مر السنين من خلال تقديم قيمة وخدمات رائعة لهم".



ويمكن لوكالات السفر التي لم تنضم إلى "بوابة الإمارات" الاستمرار في الوصول إلى المحتوى الخاص بـ"طيران الإمارات" من خلال شركاء نظام التوزيع العالمي Amadeus وTravelport وTravelsky وInfini وSirena، إلا أن "طيران الإمارات" وللتخفيف من الكلفة المرتفعة التي تتحملها من خلال نظام التوزيع العالمي، ستتقاضى اعتباراً من 1 يوليو 2021 رسوم توزيع إضافية عن الحجوزات التي تتم عبر GDS تراوح بين 14 و25 دولاراً لكل تذكرة اعتماداً على طول القطاع.



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