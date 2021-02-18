«أبوظبي للصادرات» يموّل مشروعاً لـ «جنان» في مصر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقّع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، اتفاقية قرض مع شركة «جنان للأنابيب وأنظمة الري»، بقيمة 22 مليون درهم، لتمويل استيراد المادة الخام «البوليمرات»، المُنتَجة من قبل شركة «بروج» الرائدة في إنتاج البتروكيماويات، وذلك لاستخدامها في تصنيع أنابيب الري البلاستيكية اللازمة، في أكبر مشروع زراعي صناعي لإنتاج السكر في مصر.

وستتمكن شركة «جنان»، من خلال التمويل الذي يقدمه «أدكس»، من زيادة نمو النشاط التشغيلي والاستثماري للشركة، التي تعد من الشركات الإماراتية الرائدة على مستوى المنطقة في تطوير المشروعات الزراعية، حيث ستعمل «جنان» على استخدام «البوليمرات» في إنتاج أنابيب الري اللازمة لاستصلاح وزراعة 76 ألف هكتار من الأراضي الصحراوية، لزراعة البنجر الذي يستخدم لإنتاج السكر، من خلال أحد أكبر مصافي العالم لمعالجة وتكرير السكر في مصر، بطاقة إنتاجية تبلغ أكثر من 900 ألف طن من سنوياً، ما يسهم في تلبية احتياجات السوق المصرية، وتقليل اعتمادها على استيراد السكر بنسبة 80%، إضافة إلى ما سيحققه المشروع من نتائج إيجابية واعدة، لتعزيز الأمن الغذائي في مصر والمنطقة.

وقال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، محمد سيف السويدي، إن «دعم الشركات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، يسهمان بشكل مباشر في تحقيق النمو الاقتصادي المحلي»، لافتاً إلى أن «الاتفاقية الجديدة تجسد أهداف ورؤية مكتب أبوظبي للصادرات، شريك تمويل استراتيجياً لتنمية وتوسيع آفاق الصادرات الإماراتية».

من جانبه، قال رئيس مجموعة الاستثمارات والأعمال في شركة «جنان»، محمد أحمد الفلاسي: «لاشك في أن التمويل الذي يقدمه (أبوظبي للصادرات) سيمكننا من إنجاح مشروع مهم، سيكون له دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي بالمنطقة».

وأضاف أن التمويل سيمكّن «جنان» من تصنيع أكثر من 700 نظام ري محوري، وأنابيب البولي إيثيلين التي يراوح قطرها بين 32 و600 ملليمتر.

بدوره، قال النائب الأول للرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وإفريقيا في «بروج»، خلفان المهيري، إن «الشراكة الجديدة تعد خطوة رئيسة لاكتشاف فرص تصدير جديدة بالنسبة لـ(بروج)، وكذلك لتزويد شركائنا محلياً وعالمياً بمنتجاتنا من البوليمرات المصنوعة في الإمارات، فضلاً عن الترويج لحلولنا المبتكرة لشركات الصناعات البلاستيكية التحويلية».

وفي السياق ذاته، أكد مدير عام «أدكس» بالإنابة، سعيد الظاهري، ضرورة توسيع الخيارات المطروحة أمام الشركات الوطنية، بما يسهم في نموها وتوسيع أعمالها.

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