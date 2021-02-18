«ويزإير أبوظبي» تدشن رحلاتها إلى الإسكندرية بـ 49 درهماً للتذكرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «ويزإير أبوظبي» عن توفير 2500 تذكرة طيران إلى مدينة الإسكندرية المصرية بسعر 49 درهماً للتذكرة، استعداداً لتدشين رحلاتها إلى مصر.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن تذاكر العرض الحصري المتاحة للجميع، تشمل جميع تذاكر الطيران على متن الرحلة الافتتاحية إلى الإسكندرية التي ستنطلق في 22 فبراير 2021، لافتة إلى أن تذاكر العرض ستتوافر على موقع الشركة الإلكتروني، وتطبيق الهاتف المحمول الخاص بها، وبحسب أسبقية الشراء، وحتى نفاد التذاكر.

وفصّلت الشركة أن 2500 تذكرة بسعر 49 درهماً للتذكرة، ستتوافر فقط يومي 17 و18 فبراير 2021 لرحلات مختارة تربط بين أبوظبي والإسكندرية، حيث ستخصص للرحلة الواحدة من أبوظبي إلى الإسكندرية، أو من الإسكندرية إلى أبوظبي، لافتة إلى أن سعر التذكرة سيتوافر بعملة الدولة التي تنطلق منها الرحلة، فيما لا ينطبق العرض على حجوزات المجموعات. وأضافت أن السعر محدد لاتجاه واحد، بما في ذلك الرسوم الإدارية، ويشمل حقيبة يد واحدة (قياس: 40×30×20 سم)، في وقت تخضع فيه حقيبة الـ«ترولي» وكل قطعة من الأمتعة المسجلة لرسوم إضافية.

وقال المدير العام لـ«ويزإير أبوظبي»، كيس فان شيك: «يسرنا أن نقدم للمسافرين الذين يرغبون في السفر من الإسكندرية وإليها، فرصة للسفر بأسعار تنافسية»، متوقعاً نفاد التذاكر بسرعة.

وكانت «ويزإير أبوظبي»، التي جرى تأسيسها بالشراكة بين شركة «القابضة» ADQ، ومجموعة «ويزإير القابضة»، أعلنت عن شبكة من الوجهات التي تخطط لربطها مع أبوظبي تشمل: أثينا، ثيسالونيكي، الإسكندرية، تل أبيب، كوتايسي، لارنكا، أوديسا، ويريفان.

ويضم أسطول طائرات «ويزإير أبوظبي» طائرات من طراز «إيرباص A321neo»، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة، مقارنة بمنافسيها في المنطقة.

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