«سوق المرفأ» يتيح «التملك الأجنبي» بنسبة 100%

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت «نخيل مولز»، ذراع البيع بالتجرئة لـ«شركة نخيل العقارية»، «سوق المرفأ» للبيع بالجملة، بالتعاون مع «موانئ دبي العالمية»، والذي يتيح السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن «سوق المرفأ» يحتل موقعاً استراتيجياً في «جزر ديرة» ويمتد على طول 1.9 كيلومتر على الواجهة البحرية، وهو يقع على مقربة من ميناءي «راشد» و«الحمرية»، و«مرسى ديرة»، مع إمكانية الشحن والاستيراد مباشرة إلى 2500 متجر وجناح.

فرص للنمو

وبحسب البيان، سيعمل السوق، والمخصص للبيع بالتجزئة والتجارة العامة، الذي من المتوقع افتتاحه في أبريل 2021، سبعة أيام في الأسبوع وعلى مدار 365 يوماً في السنة.

كما سيوفر «سوق المرفأ» المركزي الشامل الذي يتخذ من منطقة «ديرة» مقراً له، فرصاً للنمو بكُلفة معقولة للتجار، عبر تقديم مزايا متعددة لهم، بما في ذلك السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%، واسترداد رأس المال والأرباح، وعدم وجود قيود على تحرّكات العملات والسهولة اللوجستية، إضافة إلى تسهيلات أخرى مثل التخزين، والمساحات المكتبية، وصالات العرض، ومرافق البيع بالتجزئة والمأكولات والمشروبات، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية إنجاز المعاملات كافة بحد أدنى من استخدام المستندات الورقية.

ولفت البيان إلى أن دبي تُعد بالفعل، ثالث أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم، إذ تخدم إضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، أسواقاً أخرى متعددة من بينها إفريقيا والعراق واليمن، ولذلك، يوفر «سوق المرفأ» فرصة فريدة من نوعها لتشجيع الاستثمارات الداخلية، وتعزيز التجارة مع البلدان المجاورة.

البيع بالجملة

وقال الرئيس التنفيذي لمشاريع الضيافة وإدارة الأصول في «نخيل مولز»، عمر خوري، إن دبي تتميز بتفوقها في حركة البضائع والسلع على المستوى العالمي من خلال مرافق الموانئ، وقد كشفنا النقاب عن وجود فرص متعددة يستفيد منها أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على صعيد البيع بالجملة.

وأضاف: «سيعمل (سوق المرفأ) على سدّ هذه الفجوة، فهو يوفر تجربة مركزية حيوية لتداول السلع التجارية وحركة اقتصادية نشطة جديدة»، مؤكداً أن شراكة «نخيل مولز» مع «موانئ دبي العالمية» ستعزز التزامنا الطويل الأمد تجاه دفع قطاع البيع بالتجزئة في دبي إلى الأمام.

تطبيق «ناو»

من جهته، قال المدير التنفيذي للعمليات في «دبي التجارية العالمية»، محمود البستكي، إن إطلاق «سوق المرفأ» سيعزز من قدرات تجارة الجملة في دبي، إذ نؤكد عبر شراكتنا مع «نخيل مولز»، باعتبارها مطور مشروعات تجارة التجزئة في دبي، التزامنا بتوفير حلول فعالة لسلسلة الإمداد والتوريد العالمية، وتعزيز الخدمات اللوجستية لقطاع الشحن في المنطقة.

وتابع: «نتطلع إلى استفادة المشروع من تطبيق (ناو) الذي أطلقناه أخيراً، والذي يربط مالكي سفن الشحن الخشبية بالتجار، ويتيح لهم إمكانية البحث والتفاوض وحجز الشحنات، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لميناء راشد وميناء الحمرية، ومرفأ ديرة، بإدارة (موانئ دبي العالمية)».

يُشار إلى أن «سوق المرفأ» هو التعاون الثاني من نوعه بين «نخيل مولز» و«موانئ دبي العالمية» الذي يتم الإعلان عنه في غضون الأشهر الخمسة الماضية، بعد إطلاق المنصة التجارية الإلكترونية dragonmart.ae في سبتمبر 2020.

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