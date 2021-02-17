«الطاقة والبنية التحتية» تنفذ 129 مشروعاً بـ 11.8 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - وام

تنفذ وزارة الطاقة والبنية التحتية 129 مشروعاً تطويرياً، تشمل إنشاء مبانٍ حكومية، وبنى تحتية، ومشروعات صيانة تصل تكلفتها الإجمالية إلى 11.8 مليار درهم تقريباً، ضمن حرصها على مواكبة تطلعات القيادة للخمسين عاماً المقبلة، والمساهمة في تحقيق رؤى مئوية 2071، إلى جانب دعمها لمنظومة الاقتصاد الوطني.

وقال وكيل الوزارة لقطاع شؤون البنية التحتية والنقل، المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، إن المشروعات التي تشرف عليها الوزارة تغطي مختلف مناطق دولة الإمارات، موضحاً أنها تشمل 70 مشروعاً لمبانٍ حكومية بكلفة 6.62 مليارات درهم، وتضم 17 مشروعاً صحياً، و26 مشروعاً تابعاً لوزارة الداخلية، و12 مشروعاً لقطاع التعليم، و15 أخرى لمبانٍ حكومية عامة، فضلاً عن 28 مشروعاً لتنفيذ وصيانة الطرق الاتحادية، و31 مشروعاً للسدود والقنوات المائية بكلفة 5.18 مليارات درهم.

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