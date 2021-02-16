41 ألف درهم أقل قيمة تأجيرية لـ«استديو» في «داون تاون دبي»

أظهر تقرير لموقع «بيوت دوت كوم» أن أسعار تأجير الوحدة السكنية من فئة «استديو» في منطقة «داون تاون دبي» تبدأ من 41 ألف درهم، وتصل إلى 82 ألف درهم، التي تعتبر أعلى قيمة إيجارية تم تسجيلها في «برج خليفة».

وأشار التقرير الذي اطلعت «الإمارات اليوم» عليه، إلى أن أسعار التأجير في تلك المنطقة تختلف وفقاً لموقع البرج من المنطقة المركزية و«دبي مول»، إضافة إلى المساحة، والخدمات، والمطور العقاري.

وقسم التقرير الوحدات السكنية، بحسب معدلات البحث، إلى ثلاث فئات من الأبراج: الأولى تحت مساحة 460 قدماً مربعة، والثانية بمساحات تراوح بين 460 قدماً مربعة و600 قدم مربعة، ثم الأبراج التي توفر مساحات فوق 600 قدم مربعة.

وتصدر «برج النجوم»، قائمة الأكثر طلباً لاستئجار «استوديو» في منطقة «داون تاون دبي» بمساحة تقل عن 460 قدماً مربعة، إذ يبلغ متوسط القيمة الإيجارية نحو 41 ألف درهم سنوياً، بنسبة بحث على الموقع بلغت 86.4%.

وحلّ «برج أبر كرست» المكون من 44 طابقاً، في المرتبة الثانية، بمتوسط إيجار سنوي يبلغ 49 ألف درهم، وبنسبة بحث بلغت 7.7%، يليه برج «ستاند بوينت» الذي يضم مبنيين سكنيين، وسجل متوسط إيجار سنوي يبلغ 55 ألف درهم وبنسبة بحث 5.9%.

وفي الفئة الثانية من الأبراج، تصدر «برج النجوم» مجدداً، قائمة البحث عن استوديو بمساحات تراوح بين 460 قدماً مربعة و600 قدم مربعة، بنسبة بحث بلغت 50.7%، وبمتوسط إيجار سنوي يبلغ نحو 43 ألف درهم.

وجاء «برج خليفة» في المرتبة الثانية، بنسبة بحث 27%، وبمتوسط إيجار سنوي يبلغ 82 ألف درهم، يليه «برج بوليفارد 29»، بنسبة بحث 22.3%، وبمتوسط إيجار سنوي يبلغ 52 ألف درهم.

إلى ذلك، حلّ «برج فيوز» في المرتبة الأولى ضمن قائمة الأبراج الأكثر طلباً بمساحات كبيرة تجاوز 600 قدم مربعة، بنسبة بحث بلغت 72.5%، ومتوسط إيجار سنوي يبلغ 56 ألف درهم.

وجاء «برج العنوان دبي مول» في المرتبة الثانية بنسبة بحث تبلغ 23.3%، ومتوسط إيجار سنوي يبلغ 82 ألف درهم، يليه «برج بوليفارد 29» الذي سجل نسبة بحث بلغت 4.2%، ومتوسط إيجار يبلغ نحو 60 ألف درهم سنوياً.

أعلى قيمة إيجارية لـ «استديو» تم تسجيلها في «برج خليفة» بـ 82 ألف درهم.

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