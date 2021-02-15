رغم «كورونا».. «دبي للسلع المتعدّدة» يسجل أعلى عدد للشركات خلال 5 سنوات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشروعات، عن تحقيق أداء قياسي خلال عام 2020، على الرغم من التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد-19).

وأفاد المركز، في بيان أمس، بأنه حقق رقماً قياسياً بتسجيل 2025 شركة جديدة خلال عام 2020، لافتاً إلى أنه أعلى عدد للشركات المسجلة خلال خمس سنوات، فيما كان معدّل الحفاظ على الشركات المسجلة، الأعلى على الإطلاق، مرجعاً الفضل في الأداء القوي، في المقام الأول، إلى حزمة دعم الأعمال التي تم إطلاقها في مارس 2020، والتي شهدت اهتماماً من الشركات في 149 دولة، إذ استفادت أكثر من 8000 شركة من الأعضاء من أكثر من 13 ألف عرض وحافز تم تقديمها خلال عام 2020.

عام استثنائي

وقال الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: «كان 2020 عاماً استثنائياً، حيث سادت خلاله حالة من انعدام اليقين في الأسواق، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية وتداعيات أزمة جائحة (كوفيد-19)».

وأضاف أنه على الرغم من هذه التحديات الصعبة، فإن قيادة دولة الإمارات، والإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها أثمرت عن محافظة اقتصادنا على مرونته في هذه الظروف، فيما واصل المركز اجتذاب وتسهيل وتعزيز التدفقات التجارية العالمية إلى دبي وعبرها. كما نمت قاعدة المتعاملين معه بشكل لافت لتصل اليوم إلى أكثر من 18 ألف شركة، لننجح بذلك في إحراز معدل قياسي من حيث تسجيل الشركات.

استقطاب الاستثمارات

ووفقاً لبيان «دبي للسلع المتعددة»، فقد شهد عام 2020 زيادة بنسبة 20% على أساس سنوي في انضمام الشركات الصينية إلى المركز، كما تم افتتاح مركز خدمات صيني متخصص في برج الماس بدبي يقدّم الدعم باللغة الصينية؛ فيما افتتح «دبي للسلع المتعددة» مكتباً تمثيلياً في شينزن بالصين، بهدف تسهيل مزاولة الأعمال التجارية من خلال مركز الأعمال.

وافتتح المركز خلال عام 2020 مكتباً تمثيلياً في إسرائيل، لمساعدة الشركات الإسرائيلية من جميع القطاعات والصناعات على تأسيس مكاتب تمثيلية في مركز دبي للسلع المتعددة.

الماس الخام

ووفقاً للمركز، فقد سجّل الماس الخام تداولاً بقيمة إجمالية بلغت 91.8 مليار درهم (24.99 مليار دولار) في بورصة دبي للماس، التي تعد أكبر منشأة لاستضافة مناقصات الماس في العالم. واستضافت البورصة 19 مناقصة للماس الخام والمصقول وأول مناقصة خاصة بالزمرد.

وشهدت نهاية العام تقديم أكبر مناقصة للماس الخام في دولة الإمارات ضمن بورصة دبي للماس؛ إذ تم بيع 379 ألفاً و912 قيراطاً من الماس الخام، بقيمة 321.29 مليون درهم.

الذهب والقهوة والشاي

ساند مركز دبي للسلع المتعددة، وزارة الاقتصاد في تطوير «معيار الإمارات للتسليم الجيد»، لترسيخ مكانة الإمارات في تجارة الذهب.

كما نجح «مركز القهوة»، التابع للمركز، في تسليم سبعة ملايين كيلوغرام من القهوة، وتسهيل المزيد من شحنات القهوة من 25 دولة بقيمة تتخطّى 250 مليون درهم. بدوره، سجّل «مركز الشاي» صفقات تم خلالها تداول 40 ألف طن متري من الشاي.

بورصة دبي للذهب

سجّلت بورصة دبي للذهب والسلع، إحدى الشركات التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، حجم تداول بلغ 12.73 مليون عقد خلال عام 2020، بقيمة بلغت نحو 1.177 مليار درهم.

كما سجلت منصة «ترايد فلو»، التابعة للمركز، معاملات بقيمة 744 مليار درهم بزيادة قدرها 121% على أساس سنوي. وارتفعت قيمة المعاملات للمنتجات الإسلامية بنسبة 128% على أساس سنوي.

حزمة دعم الأعمال شهدت اهتماماً من الشركات في 149 دولة.

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