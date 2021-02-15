خدمات مالية.. مراقبة الحساب المصرفي

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تعد مراقبة نشاط الحساب المصرفي بشكل مستمر واحدة من أفضل الطرق للمساعدة في الحماية ضد الاحتيال.

وأفادت بنوك عاملة في الدولة بأنه يمكن التحقق من ذلك من خلال مراجعة معلومات الحساب بانتظام عبر تسجيل الدخول على الأقل مرة واحدة في الأسبوع والتحقق منها، مع إعادة النظر في من لديه حق الدخول إلى الحساب، فضلاً عن الاطلاع بشكل منتظم على المعاملات، وضبط تنبيهات الحساب، ليصل المتعامل إشعارات إلى هاتفه المحمول أو عنوان بريده الإلكتروني الخاص، مشيراً إلى أن مثل تلك الإجراءات تبقي المتعامل على اطلاع على كل نشاطات الحساب.

وأكدت البنوك أهمية الحافظ على سرية كلمة المرور الخاصة بالحساب، وعدم مشاركتها مع أي شخص، أو تدوينها، إضافة إلى حماية الجهاز بكلمات مرور قوية، والعمل على تحديث برامج مكافحة الفيروسات بشكل منتظم لضمان الحماية، إلى جانب تأمين شبكة الاتصال.

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