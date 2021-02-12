56 % زيادة في الطلب المسبق على هواتف «Galaxy S21 5G» في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «سامسونغ الخليج للإلكترونيات» أن الطلب المسبق على مجموعة هواتف «Galaxy S21 5G»، التي أطلقتها خلال الفترة بين 14 يناير والرابع من فبراير الجاري، شهدت نمواً بنسبة 56%، مقارنة بالجيل السابق من هواتف تلك السلسلة الذي تم إطلاقه العام الماضي، موضحة أن هاتف «Galaxy S21 Ultra» استحوذ على 65% من إجمالي الطلبات المسبقة على الهواتف الجديدة.

وقال رئيس قسم الهواتف المتحركة في الشركة، عثمان البورا، إن «المستهلكين في الإمارات أظهروا إقبالاً استثنائياً ومشجعاً على خدمة الطلب المسبق، حيث تؤكد الزيادة بنسبة 56%، مقارنة بالوقت نفسه من عام 2020 أننا على المسار الصحيح، إضافة إلى إظهار أهمية ودور الأعمال التي تركز على المتعاملين في عالم التكنولوجيا».

وأضاف أنه تم تأمين جميع هواتف مجموعة «Galaxy S21» بواسطة «Samsung Knox Vault» منصة الأمان الخاصة بشركة «سامسونغ»، التي تتميز بتقنية النظام على شريحة (SoC)، وتتيح للهاتف ميزة جديدة من الحماية بفضل إضافة ذاكرة صعبة الاختراق إلى معالج الهاتف.

وأشار البورا إلى أنه تم تصميم هواتف المجموعة الجديدة مع ميزة تسجيل الفيديوهات من أي مسافة ومن أي زاوية بدقة 8K، مع التقاط صور بدقة عالية تبلغ 33 ميغابيكسل من مقاطع الفيديو، إضافة إلى الاحتفاظ باللحظات المهمة، عبر ميزة التقاط الصور ومقاطع الفيديو باستخدام ميزة اللقطة الواحدة.

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