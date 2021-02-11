1.12 مليار درهم صافي أرباح «دبي التجاري» في 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجل بنك دبي التجاري أرباحاً صافية بلغت 1.120 مليار درهم، خلال العام الماضي، منخفضة بنسبة 20% مقارنة بعام 2019، حيث أدت جائحة «كورونا» إلى انكماش حاد في ظروف الأعمال، ما أدى إلى انخفاض في معدلات الفائدة بين البنوك وارتفاع الخسائر الائتمانية المحددة والمتوقعة.

وأفاد البنك في بيان، أمس، أعلن خلاله النتائج المالية لعام 2020، بأن الإيرادات التشغيلية البالغة 2.978 مليار درهم، انخفضت بنسبة 1.8% مقارنة بعام 2019، مرجعاً هذا الانخفاض بشكل رئيس إلى تراجع معدل أسعار الفائدة.

كما انخفضت المصروفات التشغيلية بنسبة 8.8% لتصل إلى 807 ملايين درهم، بينما بلغت الأرباح التشغيلية 2.171 مليار درهم مرتفعة بنسبة 1.1%.

وبلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة المقتطعة 1.051 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 40.5% كنتيجة لارتفاع مخصصات انخفاض القيمة المحددة، ولارتفاع توقعات الخسائر الائتمانية المحتملة بسبب الظروف المستجدة والمتعلقة بجائحة «كورونا».

وارتفع إجمالي القروض والتسليفات بنسبة 7.8% مقارنة بـ31 ديسمبر 2019، ليصل إلى 69 مليار درهم، فيما بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 86.33%.

وارتفعت نسبة القروض المصنفة، بمقدار 83 نقطة أساس، لتصل إلى 6.77% مقارنة بـ5.94% في ديسمبر 2019.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، الدكتور بيرند فان ليندر، إنه «في ظل هذه الصعوبات والتحديات، حقق البنك نتائج تستحق التقدير من خلال مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة».

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