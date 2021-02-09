«الإمارات الإسلامي» يفتتح مركزين جديدين لخدمات الأعمال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مصرف الإمارات الإسلامي عن توسيع شبكة فروعه من مراكز الخدمات المصرفية للأعمال ليتمكن من تلبية احتياجات أكبر عدد ممكن من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك مع افتتاح اثنين من مراكز الخدمات المصرفية للأعمال في شارع الشيخ زايد ومنطقة الطوار بدبي.

وأفاد المصرف في بيان أمس، بأن المركزين يضمان غرف اجتماعات حصرية ستتيح للمتعاملين من الشركات الصغيرة والمتوسطة الاجتماع بمديري العلاقات المعنيين في منتهى الخصوصية، والحصول على خدمات شخصية تلبي كل احتياجاتهم.

وتقدم مراكز الخدمات المصرفية للأعمال أيضاً حلول رأس المال العامل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمنتجات المصرفية، وحلول التمويل التجاري، وبطاقات الائتمان والخصم من «الإمارات الإسلامي»، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت من خلال منصة «بزنس أونلاين» التي تم إطلاقها حديثاً.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»، وسيم سيفي، إن «(الإمارات الإسلامي) يلتزم بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويدها بوصول حصري إلى أفضل الحلول المصرفية».

وبافتتاح المركزين الجديدين، يرتفع العدد الإجمالي لمراكز الخدمات المصرفية للأعمال التابعة لـ«الإمارات الإسلامي» إلى سبعة مراكز في دولة الإمارات.

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