ترخيص فوري لـ 2881 منشأة في دبي خلال 2020

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، 2881 رخصة بشكل فوري خلال العام الماضي، بمعدل نمو قدره 13.5% مقارنة بعام 2019، حيث وصل عدد الرخص الفورية إلى 2538 رخصة.

وتوزّعت الرخص الفورية الصادرة خلال عام 2020 على حسب فئة الرخصة، حيث جاء في مقدمتها التجارية بنسبة 63%، والمهنية بنسبة 37%.

وتوفر خدمة «الرخصة الفورية»، التي تستغرق عملية إصدارها خمس دقائق فقط مع خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني وموقع افتراضي للسنة الأولى فقط، حلاً نموذجياً ملائماً لرجال الأعمال الذين بات بإمكانهم الحصول على رخصة تجارية في أقصر وقت ممكن تمكنهم من تأسيس ومزاولة الأعمال التجارية في دبي بسهولة ويسر.

المناطق

وأوضحت اقتصادية دبي في تقرير أن الرخص الفورية الصادرة العام الماضي، توزّعت حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، كما يلي: منطقة بر دبي أولاً، بإجمالي 2584 رخصة، ثم منطقة ديرة بمجموع 297 رخصة.

وأضاف التقرير أن الذين يملكون رخصة فورية، والتي تغطي ما يزيد على 1400 نشاط اقتصادي، خلال عام 2020، يصل عددهم إلى 8649، تُشكل نسبة رجال الأعمال منهم نحو 87%.

الشكل القانوني

وبين التقرير أن توزع الرخص الفورية الصادرة خلال عام 2020 على حسب الشكل القانوني، كان كالآتي: الشركات ذات مسؤولية محدودة جاءت في المركز الأول بنسبة 57%، تبعتها المؤسسات الفردية بنسبة 28%، فيما توزّعت بقية النسب على شركات أعمال مدنية، وشركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد.

مزايا

وتوفر الرخصة الفورية خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، والحصول على الرخصة والسجل التجاري للشركة، فضلاً عن عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي من خلال الإجراء نفسه بشكل فوري.

وتمكن الرخصة من الحصول على بطاقة منشأة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، إضافة إلى بطاقة منشأة وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث يصل المتعامل رسالة نصية بعد إصدار الرخصة بالموافقة على ثلاثة تصاريح موظفين.

وتمت إضافة خاصية تسجيل الموظفين المواطنين في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك عند إصدار الرخصة الفورية، ويأتي ذلك في إطار تطبيق قرارات التوطين وتشجيع القطاع الخاص لاستقطاب المواطنين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وإعداد الكفاءات الوطنية لتقود الاقتصاد المعرفي التنافسي باقتدار.

وتضم خطوات تسجيل «المواطنين» من خلال الرخصة الفورية: الضغط على «أريد تسجيل العمال المحليين بالرخصة» عند استكمال معاملة الرخصة الفورية في الخدمات الإلكترونية، وكتابة رقم هوية الشخص، والضغط على «الحصول على تفاصيل، التأكد من بيانات الشخص ورقم الهاتف المتحرك»، ثم الضغط على «إرسال طلب الموافقة».

وبعد الموافقة على الرسالة النصية من قبل الشخص يتم الضغط على «حدث الموافقات»، ويمكن إعادة إرسال الرسالة النصية أو حذف الموافقة من الشاشة ذاتها، ومن ثم الضغط على «إضافة شخص» لإضافة بيانات الموظف، وأخيراً إدخال جميع البيانات بشكل صحيح والضغط على «حفظ» لطباعة إذن الدفع.

دعم

ويأتي إصدار الرخصة الفورية في إطار استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية في الإمارة، إذ تركز على تسهيل مزاولة الأعمال، الأمر الذي يسهم في استشراف وصناعة مستقبل أفضل تكون فيه دبي الأولى عالمياً في جاذبية القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وتوفير خدمات فائقة الجودة وفق أرقى المعايير العالمية.

أتمتة الإجراءات

تسهم مبادرة «الرخصة الفورية» في تخفيض التفاعل البشري عبر أتمتة الإجراءات الخاصة بالترخيص، إضافة إلى سهولة الحصول على الرخصة التجارية.

وتضمن المبادرة السماح لرجال الأعمال ببدء مزاولة النشاط التجاري فور صدور الرخصة، ومن ثم استكمال بقية متطلبات الرخصة، مثل الموافقات من الجهات الحكومية الأخرى المعنية.

• إصدار الرخصة يستغرق 5 دقائق مع خيار عقد تأسيس إلكتروني.

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