«ديوا» تسجل براءة اختراع عن «هيدرونت» لمراقبة شبكة المياه

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) براءة اختراع جديدة عن مشروع «هيدرونت»، المعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلّم العميق، الذي طوّرته الهيئة لمراقبة شبكة المياه في إمارة دبي والتحكم بها عن بُعد.

وأفادت الهيئة في بيان بأن المشروع يمتاز بإمكانية دمجه مع أحدث أنظمة الإشراف والتحكم وجمع البيانات للمياه «سكادا»، فضلاً عن قدرته على توفير بيانات لحظية عن حال الشبكة، إضافة إلى إصلاح التسريبات في غضون ثوان دون أي تدخل بشري، بما يعزّز كفاءة شبكة المياه وعزل أنابيب المياه في إمارة دبي، إلى جانب توفير الجهد والوقت.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، التزام الهيئة بتبني الابتكار لتعزيز مكانتها العالمية، بوصفها من أبرز المؤسسات الخدماتية المبتكرة على مستوى العالم.

وقال: «نعمل على تحقيق مبادرة دبي (10X) التي تهدف إلى أن تسبق دبي مدن العالم بـ10 سنوات، من خلال التقنيات الإحلالية المبتكرة، ورؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة».

وأضاف أن «تطبيق الهيئة لمعايير التميّز أسهم في تفوقها على مدار السنوات الماضية على نخبة من الشركات الأوروبية والأميركية، حيث نجحت في خفض الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى 3.3%، مقارنة بنسبة 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، كما انخفضت نسبة الفاقد في شبكات المياه إلى نحو 5.2%، مقارنة بـ15% في أميركا الشمالية.

يشار إلى أن مشروع «هيدرونت» المبتكر يسهم في توفير 5.3 ملايين درهم سنوياً.

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