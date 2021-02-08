«أراضي دبي» تصدر 32 ألف بطاقة «برستيج» لكبار المُلّاك

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بأن برنامج بطاقات «برستيج» الإلكترونية لكبار المُلّاك، التابع للدائرة، حقق أداءً استثنائياً منذ إطلاقه في ديسمبر 2020، موضحة أنها أصدرت 32 ألف بطاقة شملت 73 بطاقة بلاتينية، و258 بطاقة ماسية، و1950 بطاقة ذهبية، و28 ألفاً و829 بطاقة فضية، إضافة إلى 1027 بطاقة «كراون» الخاصة بكبار الشخصيات والمناصب الرفيعة.

اهتمام واسع

وأشارت الدائرة في بيان، أمس، إلى أن البرنامج حظي باهتمام واسع من الفئات المستهدفة، التي تشمل كبار المُلّاك والشخصيات المرموقة، وأصحاب المناصب الرفيعة، وذلك بفضل ما يوفره من خدمات وتسهيلات وتوفير الوقت والجهد على حد سواء، ضمن حزمة واسعة تساعدهم على إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.

نجاح

وقال المدير العام لـ«أراضي دبي»، سلطان بطي بن مجرن، إن «الدائرة تسعى باستمرار إلى ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة، الرامية إلى دعم تنافسية سوقنا العقارية، وترسيخ مكانة دبي وجهة مفضلة للاستثمارات العقارية، سواء الأجنبية أو المحلية».

وأضاف أن «النتائج المحققة عبر مبادرة بطاقات (برستيج)، خلال فترة وجيزة، تعكس مدى نجاح فكرة هذه المبادرة، لما توفره من جهد ووقت على مختلف الفئات المستهدفة».

وتابع بن مجرن: «إننا نرى في مثل هذه المشروعات ضرورة ملحة في مسيرتنا نحو تعزيز أداء القطاع، ومن خلال رصدنا لاحتياجات السوق والمتعاملين عموماً بشكل منتظم، يمكننا إطلاق المزيد من المبادرات التي تمثل حلولاً استباقية تضمن لنا الريادة على مؤشرات الأداء العالمية».

فئات

وأوضح بن مجرن أنه بموجب برنامج «برستيج»، توفر الدائرة خمس فئات من هذه البطاقات، تشمل: البلاتينية والماسية والذهبية والفضية، فضلاً عن بطاقة خاصة بفئة كبار الشخصيات والمناصب الرفيعة، هي بطاقة «كراون»، لافتاً إلى أن الدائرة تتطلع من خلاله إلى توفير خدمات ذكية استثناية بمستويات غير مسبوقة، وضمان إسعاد المتعاملين، الذين يتطلعون إلى الحصول على خدمات الدائرة بأدنى جهد ممكن، والترتيب للخدمات مسبقاً وبطريقة احترافية من قبل مدير الحساب الخاص.

يشار إلى أنه للحصول على البطاقات الإلكترونية يتوجب على المالك تحديث بياناته، وأن يكون مسجلاً في تطبيق «دبي ريست». وبناءً على محفظته العقارية، سيتم تحديد البطاقة المناسبة تلقائيا ومن دون تقديم طلب.

خدمات

توفر بطاقة «برستيج»، حسب الفئة للمستفيدين، طيفاً من الخدمات، بما في ذلك: خدمة مدير حساب المالك، والاستقبال والإرشاد من خلال مساعد مدير حساب المالك «الكونسيرج»، ومقر كبار المُلّاك «اللونج»، إضافة إلى تقديم وتنفيذ عدد من الخدمات، لاسيما طلب رسائل «لمن يهمه الأمر»، والتقييم العقاري وإصدار الخريطة، واستقبال الدعوات للمناسبات والمؤتمرات العقارية المختلفة، وخدمات العضوية في المنتديات العقارية المحلية والعالمية. وتتفاوت الخدمات تبعاً لفئة البطاقة التي يحملها كبار المُلّاك والشخصيات.

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