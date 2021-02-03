"طيران الإمارات" تطوّر الخدمة الذاتية لإنجاز إجراءات السفر بدون تلامس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

طوّرت شركة طيران الإمارات، خدمة الإنجاز الذاتي لإجراءات السفر وتسليم الحقائب التي كانت قد أطلقتها في سبتمبر من العام الماضي في مطار دبي الدولي، لتصبح بدون تلامس.

وأوضحت الناقلة في بيان اليوم، أن المسافرين سيتمكنون من التحكم بالأجهزة الذاتية لتسليم الحقائب وعددها 32، إضافة إلى أكشاك إجراءات السفر الذاتية وعددها 16 باستخدام أجهزتهم الشخصية المحمولة من دون الحاجة إلى لمس الشاشات، ما يوفر تجربة آمنة ومريحة لهم في المطار.

وتتيح الأكشاك للعملاء إنهاء إجراءات السفر واستخراج بطاقات الصعود إلى الطائرة واختيار مقاعدهم وتسليم الحقائب.

وأضيفت خدمات جديدة، تتيح للمسافرين دفع أثمان المشتريات الإضافية، مثل رسوم الأمتعة الزائدة، مباشرة من خلال الأكشاك.

وتعزز الأكشاك، الواقعة في منطقة إجراءات سفر ركاب الدرجة السياحية في «المبنى 3» بالقرب من «الكاونترات» التي يديرها موظفو «طيران الإمارات».





تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news