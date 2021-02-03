«المشرق».. البنك الوحيد الذي يشتري المديونيات القديمة للمواطنين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أوقفت جميع البنوك العاملة في الدولة، مع نهاية عام 2020، شراء القروض القديمة للمواطنين التي حصلوا عليها قبل تطبيق نظام القروض الشخصية الصادر في مايو 2011، والممتدة حتى 25 عاماً، باستثناء بنك واحد هو «المشرق»، الذي يباشر عملية الشراء حتى الآن، بشروط محددة أخذ موافقة من المصرف المركزي عليها.

وقال مصدر مطلع في البنك، لـ«الإمارات اليوم»، فضل عدم نشر اسمه، إن «هناك شروطاً لقبول نقل الديون القديمة للمواطنين، وهي أن تكون فترة السداد وقيمة الفوائد أقل، إضافة إلى عدم تجاوز الاستقطاع الشهري من الراتب نسبة 50% المقررة من قبل المصرف المركزي».

وأكد المصدر حرص البنك على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية، لذلك، فإنه لا يسمح له بأخذ أي مبالغ إضافية، كون ذلك يتنافى مع الهدف من شراء مديونيته، وهو تخفيف عبء الدين عليه.

وتابع: «المواطنون الذين لا يمكن تطبيق الشروط عليهم، كأن تكون نسبة الفائدة التي أخذوا بها القرض مثلاً في بنوكهم أقل، فإنه لا تتم الموافقة على شراء مديونياتهم».

يشار إلى أنه منذ عام 2017، تلقت البنوك تعليمات من المصرف المركزي بشأن أهمية تنظيم شراء الديون الشخصية القديمة للمواطنين بضمان الراتب، والتي تمتد آجال سدادها حتى 25 عاماً، بحيث يكون الهدف تخفيف عبء القسط الشهري دون منح تسهيلات جديدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news