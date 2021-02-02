"أدنوك" توقع اتفاقية شراكة مع " أبوظبي للتقاعد" بقيمة 3.3 مليار درهم

المصدر: أبوظبي- وام

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك" اليوم عن توقيع وإتمام اتفاقية شراكة استثمارية عقارية مع صندوق أبوظبي للتقاعد ، وتمثل هذه الصفقة ثالث شراكة لصندوق أبوظبي للتقاعد في مجال البنية التحتية للطاقة والأصول العقارية وأكبر صفقة منفردة له مع أدنوك حتى الآن.

وتأتي هذه الشراكة مع صندوق أبوظبي للتقاعد عقب إبرام "أدنوك" في سبتمبر 2020 اتفاقية استثمار طويلة الأمد مع تحالف يضم عدداً من المؤسسات الاستثمارية بقيادة أبولو جلوبال مانجمنت "أبولو"، إحدى أكبر شركات إدارة الاستثمارات البديلة في العالم والمدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز "NYSE: APO"، وذلك للاستثمار في شريحة من محفظة أدنوك العقارية تبلغ قيمتها 20 مليار درهم "5.5 مليار دولار".

وقال سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها - : " يسعدنا توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع صندوق أبوظبي للتقاعد، حيث يعد الصندوق مستثمراً موثوقاً لمدخرات المواطنين على المدى البعيد.. وتتماشى هذه الخطوة مع توجيهات القيادة الرشيدة بالسعي إلى إبرام شراكات ذكية ونوعية تحقق أقصى قيمة من أصولنا المتنوعة ، وتؤكد هذه الصفقة قدرة أدنوك على تعزيز وزيادة القيمة من أصولها العقارية والبنية التحتية الفريدة التي تمتلكها في مجال الطاقة، وفي الوقت ذاته، خلق فرص جاذبة للتنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات".

وأضاف : " ساهمت الشراكة الاستراتيجية التي أبرمناها مع " أبولو" العام الماضي في تمكين أدنوك من الحصول على سيولة نقدية من أصول عقارية غير مرتبطة بأعمالها الأساسية لإعادة استثمارها في دعم وتمويل مشاريع ومبادرات النمو الاستراتيجي في أعمالها الرئيسية في مجال النفط والغاز..

مشيرا إلى أنه من خلال الهيكلية المبتكرة لهذه الشراكة، تضمن أدنوك الاحتفاظ بحق التحكم وملكية أصولها العقارية لدعم أدائها المالي وتعزيز مرونتها النقدية ".

وبموجب الاتفاقية ومقابل 3.3 مليار درهم "900 مليون دولار أمريكي"، يحصل صندوق أبوظبي للتقاعد على حصة 31% في شركة أبوظبي للطاقة العقارية، التي تمتلك فيها أدنوك حصة 69% والتي تم إنشاؤها لتمتلك حصة أدنوك البالغة 51% في شركة أبوظبي للتأجير العقاري القابضة المحدودة "ADPLHC".

وتم إنشاء شركة "أبوظبي للتأجير العقاري القابضة المحدودة - ADPLHC " للاستفادة من عوائد إيجار مجموعة محددة من أصول أدنوك العقارية، وذلك بموجب اتفاقية إيجار مدتها القصوى 24 عاماً.. وتمتلك "أبوظبي للتأجير العقاري القابضة المحدودة" حصص إيجارات طويلة الأجل في محفظة كبيرة من أصول أدنوك العقارية المتنوعة في إمارة أبوظبي.. وبعد إنجاز الصفقة تحتفظ "أبولو" والشركات التابعة لها بحصة 49% في شركة أبوظبي للتأجير العقاري القابضة المحدودة "ADPLHC".. وستحتفظ أدنوك بالملكية الكاملة وحق التحكم في المجموعة المحددة من الأصول العقارية وأصول البنى التحتية المجتمعية التابعة لها وحق التحكم وإدارة العمليات والتشغيل والصيانة.

وستتيح هذه الشراكة الجديدة لصندوق أبوظبي للتقاعد فرصة جديدة للاستثمار في أصول عقارية ممتازة ذات عوائد منخفضة المخاطر، وتحقيق تدفقات نقدية مستقرة وطويلة الأجل. ومن المتوقع أن تحقق محفظة الأصول العقارية معدلات إشغال وإيجارات قوية.

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