«التجارة العالمية» تحكم لمصلحة الإمارات في نزاع مع باكستان

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نجحت وزارة الاقتصاد في الحصول على حكم لمصلحة دولة الإمارات من منظمة التجارة العالمية، بشأن النزاع المرفوع لإلغاء رسوم مكافحة الإغراق المفروضة من قبل باكستان على صادرات الدولة، من منتجات أشرطة ولفائف بوليمرات بولي بروبيلين، وذلك بعد شكوى تقدمت بها الوزارة إلى جهاز تسوية النزاعات في المنظمة.

وأصدرت هيئة التحكيم في الجهاز التابع للمنظمة، تقريرها النهائي بشأن هذه القضية، والذي أكد صحة موقف دولة الإمارات، والدفوعات التي تقدمت بها وزارة الاقتصاد خلال مختلف مراحل النزاع، وأقرت الهيئة عدم مشروعية فرض رسوم مكافحة الإغراق التي طبقتها باكستان منذ عام 2013.

وأوصت الهيئة، وعلى نحو استثنائي، بأن توقف باكستان تطبيق رسوم مكافحة الإغراق والتي تبلغ نسبتها 34%، آخذة في الحسبان المخالفات الفنية والقانونية الجوهرية التي تشوب هذه التدابير التي اتخذتها السلطات الباكستانية.

دعم الصادرات

وقال وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة، عبدالله سلطان الفن الشامسي، إن هذا الإنجاز يأتي في إطار التزام وزارة الاقتصاد بدعم الصادرات الإماراتية، وتوسيع نفاذها إلى مختلف الأسواق العالمية، والدفاع عن المنتج الوطني، من خلال دورها في التحرك ضد تدابير ورسوم مكافحة الإغراق، والدعم والوقاية المرفوعة ضدّها بشكل تعسفي.

وأوضح أنه: «تم في هذا القضية تفعيل آلية تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية، بعد طلب الدخول في مشاورات مع الطرف الباكستاني، واستمر على مدى أكثر من سنتين، تقديم الدفوعات والمؤيدات والحجج والردود اللازمة، لدعم موقف الدولة أمام الجهاز، إلى أن صدر قرار هيئة التحكيم بما يكرس صواب الموقف الإماراتي».

وأضاف الشامسي: «نجاح الوزارة في الحصول على هذا الحكم لمصلحة الدولة جاء بعد محاولات عدة لحل النزاع بالطرق الثنائية والودية، وتنطوي هذه الخطوة على أهمية كبيرة نظراً لدورها في دعم الشركات الإماراتية العاملة في هذا المجال، وتعزيز حضور المنتج الوطني في الأسواق الخارجية، وزيادة تنافسيته، وإزالة أي معوّقات أمام نموه، حيث ستسمح إزالة الرسوم بعودة انسيابية صادرات البولي بروبيلين من دولة الإمارات إلى الأسواق الباكستانية، في خطوة تتماشى مع التزامات البلدين بموجب عضويتهما في منظمة التجارة العالمية».

وأكدّ أنّها المرّة الأولى التي تقوم فيها الوزارة بتفعيل آلية تسوية النزاعات، من أجل حماية حقوقها التي تكفلها لها اتفاقات المنظمة، كما تعتبر دولة الإمارات أول بلد عربي منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية، يرفع قضية بصفة مشتكي لجهاز تسوية النزاعات، ويصدر حكم لمصلحته، ما يؤكد صحّة المسار الذيّ انتهجته وزارة الاقتصاد في الدفاع عن المنتجات والمنشآت الوطنية من خلال مختلف الآليات القانونية التي تضمن التكافؤ بين التزامات الدولة وحقوقها في إطار هذه الاتفاقيات، وبما يحقق الاستفادة القصوى من عضوية الدولة في منظمة التجارة العالمية.

إجمالي الصادرات

بلغ إجمالي صادرات دولة الإمارات، من منتجات أشرطة ولفائف بوليمرات البولي بروبيلين إلى العالم، نحو 246 مليون درهم في عام 2019.

ومن المتوقع أن يحقق الطلب العالمي على هذه المنتجات زيادة بنحو 5.3%، خلال الفترة الزمنية من عام 2020 حتى 2025، لاسيما في أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بحكم التوجه المتزايد نحو استخدام هذه المنتجات في تعبئة وتغليف الأغذية، ما من شأنه أن يوجد فرصاً جديدة للشركات العاملة في هذا المجال بالدولة.

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