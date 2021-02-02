تعيين «سيسكو» لإدارة شبكة تكنولوجيا المعلومات في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «سيسكو» العالمية العاملة في مجال حلول تقنية المعلومات عن تعيينها لإدارة وتشغيل وصيانة شبكة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بـ«إكسبو 2020 دبي»، لتصبح بدورها مسؤولة عن واحدة من أكثر العمليات من نوعها تقدماً في المنطقة.

وأفادت في بيان أمس، بأنه وانطلاقاً من كونها الشريك الرسمي الأول للشبكة الرقمية لـ«إكسبو 2020 دبي»، فقد نشرت الشركة شبكتها المتقدّمة والقائمة على «النوايا»، أو ما يعرف باسم Intent-based network في الموقع. كما دعمت أتمتة نقاط نهاية «إنترنت الأشياء»، مساهمة في جعل «إكسبو 2020 دبي» النسخة الأذكى والأكثر تقدماً في تاريخ المعرض. وأضافت أنه بصفتها الجديدة كمشغّل للشبكات، فإنها ستتولى المسؤولية الكاملة لإدارة البنية التحتية لشبكات بروتوكول الإنترنت في المعرض، بحيث توفّر خدمات الشبكة بشكل كامل في جميع المناطق والأجنحة، والمتنزهات، وساحات الوصول، وكذلك لمركز دبي للمعارض، الذي سيكون في موقع «إكسبو 2020 دبي». وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «إكسبو 2020 دبي»، محمد الهاشمي، إن هذا الإعلان يعد بمثابة شهادة على التعاون المستمر بين «إكسبو» و«سيسكو»، كما أنه يعزّز شراكتنا المستمرة، ونستعد لفتح أبوابنا للعالم في الأول من أكتوبر 2021.

وأضاف: «لابد من الإشارة إلى أن الثقة الكبيرة والخبرة الواسعة التي تتميز بها (سيسكو) ستنتج بنية تحتية رقمية عالمية المستوى لـ(إكسبو 2020 دبي)، بحيث نوفّر لملايين الزوار تجربة لا تُنسى».

بدوره، قال المدير التنفيذي لدى «سيسكو» في منطقة الخليج، شكري عيد، إن «إكسبو 2020 دبي» يحمل رؤية عصرية تسعى إلى حشد الناس في جميع أنحاء العالم، للعمل معاً لحل القضايا الملحة للبشرية، والتي من الممكن تسهيلها عن طريق الاستفادة من التكنولوجيا. وأضاف: «نفتخر بأن يتم تعييننا مشغل شبكة، ونتطلّع من خلال دورنا الموسع إلى بناء وإدارة وصيانة واحدة من البنى التحتية لإدارة الشبكات الأكثر تطوراً وموثوقية في المنطقة».

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