%65 زيادة في استخدام الخدمات المصرفية الرقمية بالإمارات خلال «كورونا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بدأ التأثير الرقمي في الخدمات المصرفية يظهر على نحو ملحوظ قبل تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، ويسلط التقرير الجديد الذي أعدته «بوسطن كونسلتينغ غروب» الضوء على الأحداث الأخيرة وكيفية تسريعها لوتيرة هذا التأثير والتحول على مستوى القطاع، كما يشرح التقرير الذي يحمل عنوان «تحديات الجهات التنظيمية.. الابتكار المالي ضمن النموذج التنظيمي»، كيف أدى نجاح عمالقة التكنولوجيا في رفع المعايير المتعلقة بالتجارب عبر الإنترنت إلى زيادة طلبات المستهلكين على الخدمات المصرفية الرقمية في الإمارات العربية المتحدة.

ونظراً للانتشار الواسع للخدمات الإلكترونية بين العملاء في دولة الإمارات، فسرعان ما تتحول الخدمات المصرفية إلى خدمات رقمية، ووفقاً لنتائج التقرير، فقد ارتفع معدل استخدام القنوات المصرفية الرقمية ارتفاعاً ملحوظاً في جميع أنحاء دولة الإمارات خلال جائحة كورونا المستجد؛ حيث ازدياد عدد مستخدمي الخدمات المصرفية الإلكترونية بنسبة 42%، بينما يستخدم أكثر من 65% من المستخدمين تطبيقات الهاتف المحمول الخاص بمصرفهم في كثير من الأحيان.

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