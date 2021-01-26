«فلاي دبي» إلى مالطا وكاتانيا ونابولي وسالزبورغ اعتباراً من مايو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «شركة فلاي دبي» عن انضمام كل من مدينتي كاتانيا ونابولي في إيطاليا، وسالزبورغ في النمسا، ومالطا، إلى شبكتها الأوروبية اعتباراً من مايو المقبل، لتصل شبكتها إلى أكثر من 65 وجهة حول العالم، مع استمرار الدول في رفع القيود تدريجيّاً عن الرحلات الجوية. وقال الرئيس التنفيذي لدى «فلاي دبي»، غيث الغيث في بيان أمس: «مع بدء الرحلات إلى كاتانيا ومالطا ونابولي وسالزبورغ، فإننا نواصل توسيع شبكتنا بشكل تدريجي من أجل تلبية الطلب المتزايد على السفر، خصوصاً مع عودة المزيد من الركاب إلى الأجواء، ورفع القيود المفروضة على السفر الدولي». ووفقاً لبيان الناقلة، تبدأ أسعار تذكرة درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى أي من كاتانيا ومالطا، وسالزبورغ، من 8000 درهم، وأسعار الدرجة السياحية من 2200 درهم.

وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى نابولي من 8000 درهم، وأسعار الدرجة السياحية من 2300 درهم.

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