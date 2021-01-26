خدمات مالية.. وثائق أساسية لفتح حساب بنكي

المصدر: إعداد: أمل المنشاوي

إذا قررت فتح حساب بنكي، فسيُطلب منك توقيع اتفاقيات الحساب. وعندها خذ الوقت الكافي لفهم التزاماتك، ويجب أن تدرك أيضاً أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى أربعة أيام عمل لاستكمال إجراءات فتح الحساب.

ولفتح حساب بنكي، ستحتاج إلى تقديم عدد من الوثائق. ويجب عليك أولاً أن تتأكد من البنك من المستندات المطلوبة بالتحديد، والمعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق. وتشمل بعض المعلومات التي قد تكون مطلوبة الآتي: بطاقة الهوية الإماراتية، نسخة من جواز السفر في حالة عدم وجود بطاقة هوية إماراتية، التأشيرة الحالية أو بعض مستندات إثبات الإقامة (رخصة القيادة الإماراتية، فاتورة خدمات، عقد الإيجار، كشف حساب بنكي آخر، إلخ..)، خطاب من جهة العمل يؤكد الأمور المختلفة.

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