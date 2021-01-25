«كيكلاب» تستعد لإطلاق مساحات عمل جديدة لرواد الأعمال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت «كيكلاب» للتراخيص ومساحات العمل، المملوكة من قبل مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والتابعة لحكومة دبي، وأطلقت عملياتها في فبراير 2020، أنها عبرت عام 2020 المتقلّب، بسلاسة، وأطلقت مجموعة من المبادرات لدعم رواد الأعمال في دبي والمنطقة، لافتة إلى أنها أسهمت خلال هذه المدة القصيرة، في تنمية مشهد ريادة الأعمال من خلال شراكات ناجحة ومبادرات خلاقة.

وأفادت في بيان أمس، بأنها تستعد لإطلاق مجموعة من العروض والخدمات الجديدة لرواد الأعمال العام الجاري، كما تحضّر لإطلاق مساحات عمل جديدة في مناطق مختلفة، لموافاة الطلب المتزايد على مساحات العمل في دولة الإمارات والمنطقة، وتخطط للعمل مع شركاء من أهم القطاعات، لتوفير رعايات لأنشطة أعمال تتوافق مع قطاعات الجهات الراعية.

وأكدت «كيكلاب» أنها تتميز بأسعار معقولة وواضحة من دون تكاليف إضافية خفية، في وقت يستفيد المتعاملون معها من صندوق بريد، وختم يحمل عنوان الشركة في دبي، وعنوان رسمي في سفينة الملكة إليزابيث بـ«ميناء راشد»، كما يستفيد المتعاملون من إقامات العمل الصادرة من إمارة دبي.

أفضل الخيارات

وقال الرئيس التنفيذي في «كيكلاب»، تصور الحق: «نقدم خدمات مصممة بحسب احتياجات المتعاملين، في إطار حلول توافر الكلفة، ومع مراعاة ظروف الأفراد الذين تأثرت وظائفهم أو مصادر دخلهم بسبب (كوفيد-19)».

وحول الأسعار التي تقدمها «كيكلاب» أوضح أنها تعد ضمن أفضل الخيارات المتاحة للراغبين في تأسيس شركاتهم بدبي، والاستفادة من بيئة ريادة الأعمال ومساحات العمل لدينا.

وأضاف «نتطلع إلى إطلاق مبادرات جديدة في العام الجديد، مع الاستمرار في تقديم أفضل الأسعار والخدمات للمتعاملين، ويسعدنا أن نشهد ظهور المزيد من رواد الأعمال الذين يرغبون في بدء رحلة نجاحهم مع (كيكلاب)».

وحول تصوراته للعام 2021، قال الرئيس التنفيذي في «كيكلاب»: «أثق بأن (كيكلاب) ستكرر في 2021 نجاحات العام الماضي، بفضل فرص الأعمال مع إسرائيل، والاستعداد لإطلاق خدمات جديدة لمجتمع رواد الأعمال، كما نسعى إلى مواصلة تنمية بيئة الأعمال في المنطقة، من خلال تشجيع ودعم الجيل الجديد من رواد الأعمال عبر (برنامج سيدلاب للتدريب المهني)».

الترخيص الافتراضي

وكانت «كيكلاب» أعلنت، في مايو الماضي، خلال فترة العمل من المنزل، عن خدمة الترخيص افتراضياً عبر الإنترنت، وأتبعتها بخدمة «واتس أب»، لتتيح للمتعاملين معها تسجيل الرخص التجارية عن بُعد، باستخدام هواتفهم الذكية، مشيرة إلى أن هذه الخدمة، التي كانت حينها غير مسبوقة وجديدة كلياً، حققت ارتفاعاً ملحوظاً في تسجيل الشركات الجديدة.

ولفتت إلى أن خدماتها صُممت لتسهيل وتبسيط إطلاق الشركات في دبي، وتطوير عملية الترخيص، من خلال فريق العمل الذي يتجاوب مع استفسارات وطلبات المتعاملين خلال أقل من 24 ساعة، وذلك عبر القنوات الافتراضية وتطبيق «واتس أب»، والبريد الإلكتروني، والهاتف.

«برنامج سيدلاب»

وأكدت «كيكلاب» أنها تلتزم بدعم رواد الأعمال في المنطقة، لذلك أطلقت «برنامج سيدلاب للتدريب المهني»، في نهاية عام 2020، الذي يستمر لمدة 12 أسبوعاً، موضحة أن البرنامج صُمم ليوجه ويطور المواهب الشابة، من خلال تعريفها بأهم جوانب العمل، ومنها المحاسبة، وخدمة المتعاملين، والتسويق، وأخلاقيات الأعمال.

وأوضحت أنها ترحب بالراغبين في الانضمام إلى الدفعة المقبلة، مشيرة إلى أن جميع خريجي البرنامج يستفيدون من عرض وظيفي، أو فرصة، لإطلاق شركتهم مع «كيكلاب» بسعر مغرٍ لمدة سنتين.

• 12 أسبوعاً مدة «برنامج سيدلاب للتدريب المهني»، الذي أطلقته الشركة نهاية 2020.

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