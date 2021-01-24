تعرف إلى نسبة انتقال فيروس كورونا بين ركاب الاتحاد للطيران

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

كشفت الاتحاد للطيران أن نسبة العدوى أو انتقال فيروس "كوفيد -19" بين الركاب على متن طائرات الاتحاد للطيران من شهر أغسطس الماضي وحتى الشهر الجاري بلغت صفرا.

وأوضحت الاتحاد في مؤتمر صحافي اليوم، أن نسبة الحالات الايجابية التي وصلت الإمارات على متن طائرات الاتحاد وثبت اصابتها بكوفيد -19 بلغت أقل 0,4% نتيجة لوجود فترة حضانة للفيروس.

وكشفت الاتحاد للطيران أنها ستبدا في تنفيذ جواز السفر الرقمي الصحي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا"، قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري، بهدف تسهيل حركة سفر الركاب بدون عوائق، مشيرةإلى أن جواز السفر الصحي يشمل التاريخ الطبي للمسافر مما يحدد إذا كان لائقا طبيا للسفر أم لا بشكل سريع وسهل.

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