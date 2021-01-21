64 مليار درهم مكاسب أسواق المال خلال 3 جلسات

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

واصلت أسواق المال المحلية مسارها الصاعد للجلسة الثالثة على التوالي وحلقت بمكاسب سوقية تخطت 64 مليار درهم، منها 11 ملياراً خلال جلسة أمس الأربعاء، فيما سجلت المؤشرات الرئيسة مستويات قياسية، خصوصاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي تخطى مستوى 5676 نقطة.

وسجلت سيولة السوقين، أمس، ملياراً و280 مليون درهم، وهي أعلى سيولة يومية منذ عام تقريباً.

وبحسب بيانات السوقين عن أداء أمس، أغلق مؤشر سوق دبي المالي مرتفعاً بنسبة 1.4% عند مستوى 2792 نقطة، وبتداولات مرتفعة بلغت قيمتها الإجمالية 569 مليون درهم.

وارتفعت أسهم 21 شركة من أصل 37 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم 10 شركات، وبقيت ست شركات على ثبات.

واستمر سهم «إعمار العقارية» المرتفع إلى 4.17 دراهم بقيادة النشاط لليوم الثالث على التوالي، ولحق به سهم «إعمار للتطوير» الذي صعد إلى مستوى 3.15 دراهم، بالإضافة إلى سهم «إعمار مولز» 1.96 درهم. كما ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني المغلق عند 11.95 درهماً.

ولليوم الرابع على التوالي، واصل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعه مسجلاً نسبة 0.25%، حيث أقفل عند مستوى 5676 نقطة، وبتداولات مرتفعة بلغت قيمتها الإجمالية 711 مليون درهم. وجاء ارتفاع سوق العاصمة بدعم من أخبار إيجابية عن بعض الشركات المدرجة.

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