«طيران الإمارات» تجرّب «جواز سفر إياتا» الخاص بـ «كوفيد-19»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت «طيران الإمارات»، اتفاقية شراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» IATA لتصبح واحدة من أوائل الناقلات الجوية في العالم التي تجرّب «جواز سفر إياتا» IATA Travel Pass، وهو عبارة عن تطبيق محمول لمساعدة الركاب على إدارة سفرهم بسهولة وأمان بما يتماشى مع أي متطلبات حكومية خاصة بمعلومات فحوصات أو لقاحات «كوفيد-19».

وأوضحت الناقلة في بيان أمس، أن «جواز سفر إياتا» يتيح لركابها إنشاء «جواز سفر رقمي» للتحقق من أن اختبار ما قبل السفر أو التطعيم يفي بمتطلبات وجهاتهم، كما سيتمكنون أيضاً من مشاركة شهادات الاختبار والتطعيم مع السلطات وشركات الطيران لتسهيل السفر، إضافة إلى أن التطبيق الجديد يمكن المسافرين من إدارة جميع الوثائق رقمياً وبسلاسة طوال تجربة السفر.

وأضافت أنه قبيل الإطلاق الكامل، ستنفذ «طيران الإمارات» المرحلة الأولى في دبي للتحقق من صحة فحص «بي سي آر» PCR قبل المغادرة، مبينة أنه في هذه المرحلة الأولية، المتوقع أن تبدأ في أبريل المقبل، سيتيح التطبيق لعملاء «طيران الإمارات» المسافرين من دبي مشاركة نتيجة فحص «كوفيد-19» مباشرة مع الناقلة حتى قبل وصولهم إلى المطار، وذلك بنقل التفاصيل تلقائياً إلى نظام إجراءات السفر.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، إنه «على الرغم من أن السفر الدولي لايزال آمناً كما كان دائماً، إلا أن الجائحة فرضت بروتوكولات ومتطلبات جديدة للسفر». وأضاف: «عملنا مع (إياتا) على هذه المبادرة والحل لتبسيط ونقل المعلومات التي تطلبها الدول إلى أنظمتنا رقمياً وبفعالية وأمان، وستوفر المبادرة تجربة محسنة لعملائنا، وتسهّل عليهم متطلبات السفر».

من جانبه، قال نائب الرئيس الأول للاتحاد الدولي للنقل الجوي لشؤون المطارات والركاب والشحن والأمن، نيكولاس كارين: إن «(طيران الإمارات) ستوفر من خلال قاعدة عملائها وعملياتها مدخلات ومعلومات قيّمة لتحسين برنامج (جواز سفر إياتا)».

حملة للسفر بأسعار جذابة

أطلقت «طيران الإمارات» حملة مبيعاتها العالمية المنتظرة لإلهام المسافرين وتشجيعهم على إعادة التواصل مع العائلة والأصدقاء، أو استكشاف وجهات جديدة في العام الجديد.

وأوضحت الناقلة في بيان، أن أسعار الدرجة السياحية من دبي تبدأ من 1055 درهماً إلى كراتشي، ومن 1605 دراهم إلى اسطنبول، ومن 1695 درهماً إلى القاهرة، ومن 1995 درهماً إلى موسكو، ومن 4995 درهماً إلى لوس أنجلوس، فيما تبدأ أسعار درجة رجال الأعمال من 4495 درهماً إلى كراتشي، ومن 5995 درهماً إلى القاهرة، ومن 8995 درهماً إلى اسطنبول، ومن 9995 درهماً إلى موسكو، ومن 23995 درهماً إلى لوس أنجلوس.

ويتعين على عملاء «طيران الإمارات» إجراء الحجوزات اعتباراً من اليوم وحتى الثاني من فبراير 2021، للسفر حتى 15 يونيو 2021. كما يمكنهم الحجز والسفر براحة بال مع الخيارات المرنة لتغيير المواعيد، وتأمين السفر متعدد المخاطر، بما في ذلك تغطية «كوفيد-19» مع كل رحلة.

مزايا الجواز

يتيح التسجيل المتكامل لمتطلبات السفر، ضمن تطبيق «جواز سفر إياتا»، للركاب الاطلاع على معلومات دقيقة حول متطلبات السفر، والدخول إلى جميع الوجهات، بغض النظر عن المكان الذي يسافرون منه.

وسيحتوي التطبيق أيضاً على مراكز الفحص والتطعيم، ما سيسهل على للمسافرين العثور في أماكن انطلاق رحلاتهم على هذه المراكز التي تلبي معايير الفحص ومتطلبات التطعيم لوجهاتهم.

كما سيتيح التطبيق للمختبرات المعتمدة ومراكز الفحص إرسال نتائج الفحوص أو شهادات التطعيم بصورة آمنة إلى المسافرين. وسيقوم السجل العالمي، الذي تتولّاه «إياتا»، بإدارة وإتاحة التدفق الآمن للمعلومات الضرورية بين جميع الجهات ذات الصلة.

التطبيق الجديد يتيح مشاركة شهادات الاختبار والتطعيم مع السلطات وشركات الطيران.

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