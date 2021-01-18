اقتصادية دبي تخالف 8 منشآت تجارية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

خالف قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، ثماني منشآت تجارية في محال الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية، لم تلتزم بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس "كورونا" كلبس الكمامات والتباعد الجسدي.

وأكدت اقتصادية دبي في بين اليوم، أنها ستواصل جولاتها بالتعاون مع مختلف الشركاء، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين، داعية التجار إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية مثل لبس الكمامات والقفازات وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي.

كما دعت مختلف فئات الجمهور بالإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق "مستهلك دبي" أو بالاتصال على الرقم: (600545555) أو عبر الموقع الإلكتروني (consumerrights.ae).





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