تعرف على قيمة الدرهم الاماراتي على مؤشر الـ "بيج ماك"

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أظهر مؤشر "بيج ماك"، الذي تعده مجلة "إيكونوميست" البريطانية، أن الدرهم مقوم بأقل من قيمته العادلة بنحو 29.1 %، قياساً بالقيمة الشرائية لشطيرة البرجر التقليدية "بيج ماك" من شركة ماكدونالدز.

وتعد تلك النسبة قريبة من تلك المسجلة قبل عام، حيث كان الدرهم مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية مقابل الدولار بنحو 29.2 %.

وكانت القيمة العادلة 2.60 درهم للدولار وفق مؤشر "بيج ماك" في يناير 2020، ومقابل 29.7 % بقيمة 2.58 درهم للدولار في مؤشر يوليو الماضي.

ويصل سعر الشطيرة في الإمارات إلى 14.75 درهم، مقابل 5.66 دولار في الولايات المتحدة.

ومن المفترض أن تكون القيمة العادلة للدرهم هي 2.61 درهم للدولار، مقابل سعر صرف 3.67 درهم للدولار حالياً.

وتقوم فكرة المؤشر على اعتبار سعر شطيرة "بيج ماك" مقياساً موحداً للقيمة العادلة للعملات عالمياً، حيث يفترض المؤشر أن سعر الشطيرة يجب أن يكون واحداً على مستوى دول العالم كافة، ويعكس الفارق في الأسعار وفق "إيكونوميست" خللاً في تقييم العملات.

وعلى أساس ذلك، يعد الدرهم مقوماً بأقل من قيمته بنحو 22.2 % مقابل اليورو، حيث يصل سعر الشطيرة في الإمارات إلى 14.75 درهماً، مقابل 4.25 يورو في منطقة الاتحاد الأوروبي ما يفترض معه أن تكون القيمة العادلة للدرهم هي 3.47 درهم لليورو، مقابل سعر صرف حالي 4.46 درهم لليورو.

ويعد الدرهم مقوماً بأقل من قيمته بنحو 9.5 % مقابل الجنيه الإسترليني، وتعد القيمة العادلة 4.48 دراهم للجنية الإسترليني الواحد، مقابل سعر صرف حقيقي يصل حالياً إلى 4.95 دراهم للإسترليني.

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