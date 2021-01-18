%42 من المناصب الرئيسة في «الإمارات العالمية للألمنيوم» يشغلها مواطنون

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أنها أنهت عام 2020 محققة أعلى معدل توطين لها على الإطلاق.

وأوضحت في بيان، أمس، أن المواطنين الإماراتيين يشغلون نحو 42% من المناصب الرئيسة في الشركة حالياً، حيث يتجاوز هذا المعدل النسبة السابقة التي استهدفتها الشركة، المتمثل في توطين 40% من المناصب الرئيسة التي يمكن توطينها بحلول نهاية عام 2020. وأضافت الشركة أنها تضم 1200 موظف إماراتي، 750 منهم تحت سن 35 عاماً، مشيرة إلى أنها تركز على تطوير مهارات موظفيها منذ عقود، من أجل تعزيز أعمالها ونجاحها في العمليات التشغيلية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، عبدالناصر بن كلبان: «يعتمد نجاحنا على مهارات والتزام موظفينا، ونهدف إلى تسخير كل الإمكانات لرأس المال البشري لدولة الإمارات، تماشياً مع رؤية الإمارات 2021».

وأضاف: «باعتبارنا شركة صناعية أساسية وحيوية في الدولة، فإننا فخورون بالعديد من الشباب الموهوبين الذين يسهمون في الانضمام لتطوير القطاع الصناعي، وبناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا والمعرفة».

وذكر بن كلبان أن الشركة تعمل على توظيف وتطوير وتمكين الشباب الإماراتيين الموهوبين، من خلال برنامج التدريب الوطني للخريجين، الذي يوفر للخريجين الجدد تدريباً مدته 18 شهراً في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والمجالات الأخرى، وذلك لتزويدهم بالمعرفة التقنية والمهارات الإدارية اللازمة لتولي مناصب قيادية داخل الشركة. وأكد أنه تماشياً مع «رؤية الإمارات 2021»، التي تحرص شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على دعمها بكل السُبل المتاحة، فإنها تمنح فرص التطوير للمرأة وتولي مهام قيادية في العمليات التشغيلية، إذ تشغل الإناث نحو 20% من المناصب الإشرافية والإدارية في الشركة حالياً.

برامج تدريبة

تضم اللجنة التنفيذية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم أعضاءً انضموا إلى الشركة في البداية كخريجين جدد متدرّبين، كما تنظّم برامج التدريب الوطنية لإعداد الشباب ممن لم يكملوا دراستهم من مواطني الدولة، التي تهدف إلى تطوير مهاراتهم وتمكينهم لشغل وظائف فنية في المصاهر ومحطات الطاقة التابعة لها، حيث تخرج أكثر من 5000 مواطن إماراتي في هذه البرامج التدريبية منذ إطلاقها في عام 1982، فيما تابع العديد منهم حياتهم المهنية الناجحة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، مع وصول بعضهم إلى أعلى المناصب القيادية في الشركة.

• 750 موظفاً إماراتياً، من أصل 1200 مواطن في الشركة، تقل أعمارهم عن 35 عاماً.

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