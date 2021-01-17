"الاتحاد للطيران" تحدد عدد المسافرين بين أبوظبي وسيدني مؤقتاً

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قالت "الاتحاد للطيران" إنها ستحدد عدد المسافرين بين أبوظبي وسيدني بشكل مؤقت، خلال الفترة من 15 يناير الجاري الى 15 فبراير المقبل.

وأوضح متحدث باسم "الاتحاد للطيران" أن هذا القرار يرجع إلى قيام السلطات الأسترالية بتحديث لوائح السفر الخاصة بها، وتخفيض عدد الركاب المسموح لهم بالسفر على متن كل رحلة من مطار سيدني الدولي.

وطالب المتحدث المسافرين المغادرين إلى سيدني بالاتصال مع "الاتحاد للطيران" لضمان عدم تعطيل خطط سفرهم.

ونوّه إلى أن "الاتحاد" ستعمل عن كثب مع الضيوف ووكلاء السفر المتأثرين، لإبلاغهم بالتغييرات في مسارات رحلاتهم، وتوفير رحلات بديلة لهم.

وأشار إلى أن "الاتحاد للطيران" تواصل التزامها بالتوجيهات الصادرة عن السلطات المختصة في الإمارات وأستراليا.

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