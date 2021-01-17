«واتس أب» يؤجل طرح خصائص جديدة بعد غضب بشأن سياسة الخصوصية

المصدر: لندن - رويترز

قال تطبيق «واتس أب»، التابع لشركة «فيس بوك»، إنه سيؤجل طرح خصائص جديدة، وذلك بعد رد فعل غاضب من المستخدمين بشأن ممارسات الشركة في ما يتعلق بمشاركة البيانات. ويمثل التأجيل انتكاسة لخطة «واتس أب»، لجلب إيرادات من خلال تيسير التبادلات التجارية على تطبيق التراسل، الذي استحوذت عليه «فيس بوك»، مقابل 19 مليار دولار في 2014، لكنه بطيء في تحقيق أرباح. وقال «واتس أب» إن المستخدمين لم يعودوا مضطرين لمراجعة شروط الخدمة المحدثة والموافقة عليها، بحلول الثامن من فبراير، كما لن يتم تعليق أو حذف حساباتهم بحلول ذلك الموعد. وأوضح «واتس أب» أنه حدد موعداً مستهدفاً جديداً، هو 15 مايو، لإطلاق الخصائص الجديدة، وسيتواصل مع المستخدمين بشكل تدريجي لمراجعة التغييرات في السياسة.

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