«إينوك لينك» تسجل نمواً في المبيعات جاوز 10 أضعاف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «إينوك لينك»، المنصة الرقمية الشاملة لتوصيل وقود المركبات التابعة لمجموعة «إينوك»، عن تحقيق نمو كبير في حجم المبيعات بمعدل جاوز 10 أضعاف.

وأوضحت «إينوك» في بيان، أمس، أنه في مدة تزيد قليلاً على عام واحد، سجلت «إينوك لينك» زيادة بنسبة 46% في حجم أسطولها، فيما تواصل المنصة توفير خدماتها لمجموعة من العملاء في القطاعات الصناعية والتجارية، بما فيها التجارة الإلكترونية والتجزئة والإنشاءات والنقل والقطاع البحري، فضلاً عن توسيع عملياتها في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وإلى جانب توفيرها لخدمات توفير وقود «إي - بلس 91» و«الخاص 95» والديزل بشكل سلس وسريع، أطلقت «إينوك لينك»، أخيراً، أسطولاً مخصصاً لتقديم وقود «بيوديزل» (B5 وB20)، التي أسهمت بنسبة 20% من إجمالي حجم مبيعات المنصة، ما يرجع إلى الطلب المتزايد من قبل العملاء على هذا النوع من الوقود.

كما أطلقت «إينوك لينك» أسطولاً متخصصاً في تزويد منتج سائل عادم الديزل «إينوك بلو» إلى الشركات ومشغلي أساطيل المركبات التجارية، وبذلك أصبحت «إينوك لينك» المنصة الرقمية الأولى والوحيدة في الدولة التي توفر خدمات توصيل وقود البيوديزل وسائل عادم الديزل «اينوك بلو» للعملاء من الشركات في مقر أعمالهم.

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