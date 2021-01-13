«أدنوك للتوزيع» تفتتح محطتين جديدتين في دبي

المصدر: أبوظبي - وام

افتتحت شركة «أدنوك للتوزيع» محطتي خدمة جديدتين في إمارة دبي بداية العام الجاري.

وأفادت الشركة بأنه تم تدشين المحطة الأولى في منطقة «رمرام»، وهي محطة خدمة تقليدية تعمل على توفير الوقود، وتضم متجر «واحة أدنوك»، إضافة إلى خدمات تغيير الزيت وغسيل السيارات.

وأضافت أن المحطة الثانية هي من طراز «On the go»، وتقع في منطقة «أم سقيم» السكنية، وتضم منصّتين للتزود بالوقود، ومتجر «واحة أدنوك».

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