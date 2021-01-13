اتفاقية تتيح لمتعاملي «أصول» التداول من خلال «بي إتش مباشر»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت شركة «بي إتش مباشر» للخدمات المالية مذكرة تفاهم مع شركة أصول ESB للوساطة في الأوراق المالية، بهدف التعاون المشترك، والعمل على تداول متعاملي «أصول»، من خلال «بي إتش مباشر» في الأسواق العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«بي إتش مباشر»، عبدالهادي السعدي، إن مذكرة التفاهم تؤكد مكانة ودور «بي إتش مباشر» في قطاع الأسواق المالية إقليمياً، وتؤشر إلى شبكة علاقاتها القوية مع الشركات المالية عالمياً، ومدى ثقة تلك الشركات بها.

من جانبه، عبّر نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة «أصول»، أيمن محمد صبري، عن ثقته بـ«بي إتش مباشر»، قائلاً: « ستشكل لنا قيمة مضافة في العمل، إذ سنطل من خلالها على الأسواق العالمية بكل ثقة».

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