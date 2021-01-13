2.18 مليون مسافر عبر «دبي الدولي» في ديسمبر 2020

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات لهيئة دبي للطيران المدني، أن إجمالي أعداد المسافرين، عبر مطار دبي الدولي، خلال ديسمبر 2020، وصل إلى مليونين و185 ألفاً و540 مسافراً، مقارنة بمليون 585 ألفاً و461 مسافراً في نوفمبر السابق، بنسبة نمو جاوزت 37.8%.

حركة المسافرين

ووفقاً لبيانات حصلت «الإمارات اليوم» عليها، فقد وصل إجمالي عدد المسافرين خلال عام 2020 ككل إلى 26 مليوناً و268 ألفاً و844 مسافراً، فيما سجل «دبي الدولي» نمواً متواصلاً، منذ مايو الماضي، بعد فترة الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسجلت حركة المسافرين، عبر المطار خلال ديسمبر 2020، أعلى معدلاتها منذ بدء الجائحة.

وعلى غرار جميع مطارات العالم، فقد تأثرت حركة المسافرين الدوليين، بسبب قيود السفر، جراء تفشي الجائحة، لكن أحدث البيانات الصادرة عن قائمة أكبر المطارات العالمية، من حيث أعداد المسافرين الدوليين، أظهرت أن مطار دبي الدولي حافظ على مركزه في عام 2020 ككل، كأكبر مطار دولي في العالم، وذلك للعام السابع على التوالي، وفقاً لمسح أولي أجرته «الإمارات اليوم» الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات الهيئة نمواً كبيراً في حركة المسافرين عبر «دبي الدولي» خلال ديسمبر، بنسبة بلغت نحو 313%، مقارنة مع يوليو 2020، عند استئناف الحركة، وتطبيق بروتوكولات سفر جوي تسهّل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح، مع الحفاظ على صحة وسلامة الزوّار والمجتمعات.

حركة الشحن

أمّا بالنسبة لحركة الشحن، فقد وصل حجم الشحنات الجوية عبر مطار دبي الدولي في ديسمبر 2020 إلى 182 ألفاً و252 طناً، مقابل 177 ألفاً و848 طناً في نوفمبر السابق عليه، بنسبة نمو بلغت نحو 2.47%.

ووصل إجمالي حجم الشحن الجوي عبر المطار خلال عام 2020 ككل إلى نحو 1.83 مليون طن، مقابل 198 ألفاً و231 طناً عبر مطار آل مكتوم الدولي خلال الفترة نفسها.

الحركات الجوية

وصل عدد حركة الحركات الجوية في مطار دبي الدولي، خلال ديسمبر 2020، إلى 18 ألفاً و91 حركة جوية، مقابل 16 ألفاً و255 حركة جوية خلال نوفمبر السابق عليه، بنسبة نمو جاوزت 11.2%، فيما وصل الإجمالي خلال الفترة بين يناير وديسمبر 2020 إلى 184 ألفاً و713 حركة، مقابل 27 ألفاً و163 حركة جوية في مطار آل مكتوم الدولي.

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