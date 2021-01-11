«شعاع» تشتري ديون «ستانفورد مارين» بـ 1.13 مليار درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «شعاع كابيتال»، أمس، عن نجاحها في إنجاز صفقة شراء ديون مُخفضة لمجموعة «ستانفورد مارين» بقيمة 1.13 مليار درهم، مشيرة إلى أن هذه الصفقة عادت بالمنفعة على جميع الأطراف المعنية، بما فيها البنوك الدائنة لمجموعة «ستانفورد مارين»، التي تُعد من أبرز شركات الخدمات البحرية في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها تقدم أكثر الخدمات تنوعاً بما في ذلك تأجير وبناء وإصلاح سفن الدعم البحرية لقطاع النفط والغاز.

وأوضحت «شعاع كابيتال» في بيان، أنها عملت منذ عام 2019 مع مجموعة مقرضي «ستانفورد مارين»، والمكوّنة من سبعة بنوك ومستشاريها، للتوصل إلى صفقة شراء ديون مُخفضة تخدم المصالح الاقتصادية لجميع الأطراف المعنية، لافتة إلى أن عملية إعادة الهيكلة هذه تسهم في تعزيز سيولة «ستانفورد مارين» ومساعدة البنوك الدائنة على استرداد مستحقاتها المالية منها.

وأضافت أنه عقب صفقة شراء الديون بقيمة مُخفضة، استطاعت «ستانفورد مارين» خفض ديونها بشكل كبير، حيث لديها حالياً ميزانية عمومية قوية وأعمال مؤهلة للنمو، كما أسهمت صفقة إعادة الهيكلة في الحفاظ على أكثر من 1800 وظيفة، وتسجيل صادرات سنوية لمنتجات إماراتية الصنع بقيمة قاربت 20 مليون دولار وهي سفن صُنعت في منشأة شركة «جراندويلد» الحديثة لأحواض صناعة السفن ضمن مدينة دبي الملاحية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع كابيتال»، جاسم الصديقي، إنه «رغم الإغلاق العام بسبب جائحة (كوفيد-19) خلال العام الماضي، واصلنا مباحثاتنا مع مقرضي مجموعة (ستانفورد مارين)، إذ عملنا جاهدين لإيجاد حلّ عملي يراعي احتياجات مختلف أعضاء الائتلاف ويعود بأفضل منفعة ممكنة لجميع الأطراف المعنية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«ستانفورد مارين»، إلياس ناصيف، إن «شركة (شعاع كابيتال) نجحت في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة معقد أسهم في منحنا بداية جديدة».

يُشار إلى أن هذا الاستثمار، يندرج في إطار أعمال قسم الأسواق الخاصة في «شعاع كابيتال»، وهو صندوق استثمار مشترك خاص لهذه الصفقة. ومن المتوقع أن يولد هذا الاستثمار لـ«شعاع كابيتال» دخلاً من رسوم الإدارة ورسوم الأداء، إضافة إلى العائدات الاستثمارية على حصة «شعاع كابيتال» من الاستثمار.

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