«دبي للماس» تستضيف 6 مناقصات خلال يناير

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، عن استضافة ست مناقصات في بورصة دبي للماس، خلال الشهر الجاري، مؤكداً إجراء المناقصات مع الالتزام الصارم بتدابير الصحة والسلامة التي يعتمدها المركز.

وأشار «دبي للسلع» في بيان إلى أن هذا الإعلان، يأتي عقب المناقصة التي استضافتها البورصة في ديسمبر 2020، والتي شهدت تسجيل رقم قياسي جديد لأكبر مناقصة للماس الخام في تاريخ دولة الإمارات، ما يمثل مؤشراً على استعادة قطاع الماس لزخمه القوي.

وأوضح أنه على مدار يناير 2021، ستشهد بورصة دبي للماس استضافة مناقصات تشارك فيها للمرة الأولى ثلاث شركات جديدة، تشمل «آيهنينغ» و«كوين إنترناشيونال» و«بوناس جروب»، إضافة إلى الشركات التي تستضيف مناقصات بشكل دوري، وهي «ترانس أتلانتيك جيم سايلز» و«ستار جيمز» و«رابابورت».

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: «يسعدنا في بداية العام الجديد أن نستقبل تجار الماس في دبي للمشاركة في تلك المناقصات، والتي نعتقد بأنها ستساعد على تعزيز مستويات الثقة بالقطاع».

وأضاف أن «الموقع الاستراتيجي لدبي، إلى جانب بيئة العمل الملائمة والمخصصة لتجارة الماس والتي طورها مركز دبي للسلع المتعددة على مر السنين، يسهمان في تقوية وتعزيز حضورنا في القطاع، ما يتيح لنا القدرة على جذب المشترين والشركات إلى دبي».

وتابع بن سليم: «بناءً على إنجازاتنا التي تشمل إجراء مناقصة تخطت الأرقام القياسية من قبل (ستار جيمز)، فإننا نتمتع بموقع متميز يتيح لنا مواصلة مسيرة نجاحات دبي بينما نقترب من أن نصبح مركز تجارة الماس الرائد عالمياً».

بدوره، قال المدير العام، الرئيس التنفيذي لشركة «ترانس أتلانتيك جيم سايلز»، مايك أجيت، إن «شركتنا أرست حضورها في دبي منذ بداية مسيرة الإمارة في القطاع وحتى وصولها إلى مكانتها الحالية كواحدة من أبرز مراكز تجارة الماس على مستوى العالم».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «كورون»، راجيش غاندي: «تتطلع (كورون) لاستضافة أولى مناقصاتها للماس الخام بالتعاون مع (بوناس جروب) ضمن مرافق بورصة دبي للماس، إذ سنقوم بعرض أكثر من 130 ألف قيراط من الماس المستخرج من مناجم في أنغولا وروسيا، إضافة إلى مجموعة واسعة من المنتجات».

يُشار إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة، استضاف الشهر الماضي، أكبر مناقصة للماس الخام في الإمارات نظمتها شركة «ستار جيمز»، حيث شهدت المناقصة بيع 379 ألفاً و912 قيراطاً بقيمة 87.47 مليون دولار (321.29 مليون درهم) لـ115 عميلاً فازوا بالمناقصات.

المناقصات تعكس مستويات الطلب القوية مع تعافي القطاع من التحديات التي واجهها في 2020.

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