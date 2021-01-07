عودة الرحلات السياحية والصحراوية في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، عن عودة الرحلات السياحية والصحراوية في إمارة الشارقة، وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية المعمول بها وفق الدليل الإرشادي للرحلات السياحية الصحراوية ومنظمي الرحلات السياحية.

ووفقاً لبيان صادر أمس، تشكّل هذه الخطوة دفعة قوية باتجاه معاودة الأنشطة السياحية مع تبنّي أفضل الممارسات الوقائية وتنظيم بروتوكولات الصحة وتطبيق الاشتراطات والمعايير الوطنية للسلامة، تنفيذاً للتوجيهات الحكومية الرامية إلى ضمان حماية السياح والزوار والموظفين والمواطنين والمقيمين في الإمارة.

وقال رئيس الهيئة، خالد جاسم المدفع، إن قرار استئناف الرحلات السياحية والصحراوية في الشارقة يمثل خطوة متقدمة على درب العودة التدريجية للأنشطة السياحية كافة، وذلك في إطار التنسيق الوثيق مع جميع الشركاء المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة. وأكّد المدفع أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضع دعائم متينة لإعادة الزخم إلى القطاع السياحي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على صحة الموظفين والسُيّاح على حد السواء، بما يرسخ حضور الشارقة وجهةً سياحية آمنة ومفضلة.

وأضاف: «نواصل العمل عن كثب مع كل الجهات المعنية لتكثيف وتوجيه الجهود المشتركة نحو توفير السبل الضامنة للحفاظ على السلامة العامة، فضلاً عن الاستمرار في إطلاق وتنفيذ سلسلة من المبادرات النوعية الرامية إلى تمكين القطاع السياحي من تخطي تداعيات الجائحة العالمية، وتسريع وتيرة التعافي، للوصول إلى الانتعاش من جديد».

وكانت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أطلقت الدليل الإرشادي للإجراءات الاحترازية المتعلقة بـ«كوفيد-19» لعودة الرحلات السياحية الصحراوية، والدليل الإرشادي لمنظمي الرحلات السياحية في الشارقة.

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