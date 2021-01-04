"الاقتصاد" و"الشركات العائلية الخليجية" يتفقان على خارطة طريق لتنظيم الملكية العائلية بالدولة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكد وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق، أهمية تطوير البنية التشريعية المنظمة لعمل الشركات العائلية بالدولة لضمان استمراريتها عبر الأجيال المتعاقبة، وذلك بما يراعي طبيعة هذا النشاط وحقوق الملكية العائلية ووفق أفضل الممارسات العالمية المعمول بها.

وقال الوزير إن الشركات العائلية محور رئيسي في الخطوات التي تتخذها الدولة لبناء نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، ولدينا خطة واضحة لتحفيز ريادة تلك الشركات وتعزيز تنافسيتها، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد حريصة على رفع مستوى التنسيق مع كافة شركاءها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومن القطاع الخاص، وذلك لتطوير عدد من المبادرات النوعية التي من شأنها تعزيز جهوزية القطاعات والأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية ومن أبرزها الشركات العائلية، وذلك لمواكبة متطلبات التحول المستهدف في مسيرة النهضة الوطنية خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وتابع أن فرق العمل المُشّكلة بين وزارة الاقتصاد ومجلس الشركات العائلية الخليجية وضعت عدد من المحاور الرئيسية للمضي قدماً في هذا الملف الحيوي، وصياغة السياسات الاقتصادية اللازمة لتوفير بيئة داعمة ومحفزة للارتقاء بمساهمة الشركات العائلية ودورها الرئيسي في تنويع وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لوزير الاقتصاد ومسؤولي مجلس الشركات العائلية الخليجية لمتابعة مستجدات عمل الفرق ولجان العمل المشتركة. وشارك في الاجتماع وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ورئيس مجلس إدارة عضو مجلس الإدارة والرئيس الفخري لمجلس الشركات العائلية الخليجية عبد العزيز عبد الله الغرير، ووزارة الاقتصادعبد الله آل صالح وكيل، ونائب رئيس مجلس إدارة المجلس السيد عمر الفطيم، وعدد من الخبراء والمستشارين من الجانبين.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية التعاون القائم بين وزارة الاقتصاد ومجلس الشركات العائلية الخليجية وما قدمته فرق العمل المشتركة من مبادرات مهمة تخدم عمل هذا القطاع الحيوي وتوفر له البنية التشريعية والتنظيمية اللازمة لدعم نموه المرحلة المقبلة.

واستعرض فريق العمل الخطوات التي تم تنفيذها حتى الآن، من خلال نتائج اجتماعات 3 فرق عمل رئيسية وهم فريق الاستراتيجية، وفريق البحث والتطوير، وفريق التشريعات وأفضل الممارسات، وشملت مخرجات تلك الاجتماعات الاتفاق على عدد من المحاور ذات الأولوية لبدء العمل عليها المرحلة المقبلة وفق خطط زمنية محددة وآليات تنفيذ واضحة، وتركز على ثلاثة مسارات رئيسية وهي تطوير السياسات الداعمة لنمو هذا القطاع الحيوي، والعمل على تعزيز البيانات الخاصة بالشركات العائلية، ورفع الوعي بأهمية حوكمة الشركات العائلية.

واتفق الجانبان خلال الاجتماع على تشكيل لجنة فنيّة برئاسة وزارة الاقتصاد ومشاركة مجلس الشركات العائلية الخليجية والمستشارين العاميين لأهم الشركات العائلية وذلك لمتابعة تنفيذ الخطط والمبادرات المتفق عليها وفق الجدول الزمني المحدد.

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