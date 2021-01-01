"اقتصادية أبوظبي" تعفي العمال الحاصلين على لقاح (كوفيد-19) من فحص الـ PCR الدوري

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أصدرت الدائرة الاقتصادية في أبوظبي، اليوم، تعميماً يقضي بإعفاء العاملين في المنشآت المرخصة بالإمارة من فحص الـ PCR كل 14 يومياً في حال تلقيهم للقاح (كوفيد-19).

وقالت الدائرة في بيان لها: تماشياً مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، الصادرة عن الجهات المعنية في إمارة أبوظبي، وسعياً لتحقيق بيئة آمنة وصحية والحد من آثار وتداعيات الجائحة، سيتم إعفاء العاملين في المنشآت من فحص الـ PCR في حال تلقيهم اللقاح اعتباراً من تاريخ 10 يناير 2021.

وأكدت الدائرة أن الأعفاء يشمل العاملين في المنشآت التالية: المطاعم والمقاهي، والسوبرماكت، والبقالات، والمخابز، والمراكز التجارية، والملاحم، ومحال الخضار والفواكه مع ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية.

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