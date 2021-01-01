«نخيل» تتوقع ارتفاع قيمة العقارات المحيطة بمسار 2020 لـ «مترو دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة «نخيل» للتطوير العقاري، بأن المستثمرين والمقيمين في مجتمعات «نخيل» السكنية، سيستفيدون من افتتاح المحطات الأربع الجديدة لمسار 2020 من «مترو دبي»، في الأول من يناير الجاري، وهي محطات: «جبل علي»، «الحدائق»، «ديسكفري غاردنز» و«الفرجان».

وأوضحت الشركة، في بيان أمس، أن تشغيل المحطات سيعزز من ازدهار المجتمعات السكنية، كما أن من المحتمل أن ترفع من قيمة العقارات في تلك المناطق.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى «نخيل»، عقيل كاظم، إن المحطات الجديدة ستكون بداية مرحباً بها للعام الجديد من قبل المطورين العقاريين الآخرين، وملاك العقارات، والمقيمين، وتجار البيع بالتجزئة والشركات.

وأضاف: «حققت العقارات القريبة من محطات المترو زيادة في أسعار المبيعات والإيجارات»، لافتاً إلى أن محطات المترو القريبة، ستلعب دوراً مهماً في قرارات شراء العقارات لدى العديد من الأشخاص.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news